RECONHECIMENTO INTERNACIONAL

Mais de 120 queijos brasileiros ficam fora de competição mundial após serem barrados na alfândega da Espanha

Amostras de 122 produtores não chegaram a tempo para o World Cheese Awards 2026, considerado o “Oscar” dos queijos

Perla Ribeiro

Publicado em 18 de novembro de 2026 às 18:00

Mais de 120 queijos brasileiros ficam fora de competição mundial após serem barrados na alfândega da Espanha Crédito: Divulgação

O Brasil ficou de fora da disputa oficial de um dos principais concursos de queijos do mundo por causa de um problema na alfândega espanhola. Ao todo, 122 queijos artesanais e autorais brasileiros foram retidos na fronteira e não chegaram a tempo de serem avaliados pelos jurados do World Cheese Awards 2026, realizado em Córdoba, na Espanha.

O episódio impediu que produtores nacionais disputassem medalhas e ampliassem a visibilidade internacional de seus produtos. A retenção das amostras, no entanto, não atingiu apenas o Brasil: cargas enviadas por produtores dos Estados Unidos, México e Reino Unido também foram bloqueadas, conforme comunicado oficial da organização do evento.

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A edição deste ano reuniu 5.330 queijos de 45 países, avaliados por 270 especialistas. Mesmo com representantes brasileiros entre os jurados, os produtos nacionais não conseguiram participar da competição.

Presente na Espanha para acompanhar o concurso, o engenheiro de alimentos Kennidy de Bortoli, pesquisador do Projeto de Queijos Finos do Biopark, no Paraná, e eleito melhor queijeiro do Brasil, confirmou que as amostras brasileiras sequer passaram pela avaliação técnica.

“Não foi por falta de qualidade, mas simplesmente porque eles não conseguiram atravessar a alfândega e chegar até o concurso para serem avaliados”, afirmou. Segundo ele, as autoridades aeroportuárias ainda não apresentaram detalhes sobre os motivos técnicos que levaram à retenção das cargas.

Greve e entraves alfandegários prejudicaram envio

De acordo com a Guild of Fine Food, entidade britânica responsável pela organização do World Cheese Awards, o bloqueio aconteceu mesmo depois de meses de negociações prévias com o Ministério da Agricultura, Pesca e Alimentação da Espanha e do cumprimento dos protocolos exigidos.

A organização informou que os problemas na fronteira fugiram ao seu controle. A situação logística espanhola também foi agravada por uma greve nacional iniciada logo após um feriado local, que paralisou operações de carga e distribuição em diferentes regiões do país.

Para reduzir os prejuízos, a entidade anunciou que organizará uma estrutura extraordinária de julgamento nas próximas semanas para os produtores do Reino Unido, permitindo o reenvio das amostras britânicas.

Para o Brasil e os demais países de fora do bloco europeu e britânico, entretanto, ainda não há uma solução definida. A organização informou que estuda alternativas logísticas e sanitárias, mas não apresentou prazo ou garantia de que os queijos poderão ser avaliados posteriormente.

Brasil já enfrentou problema semelhante em 2021

Esta não é a primeira vez que queijos brasileiros enfrentam dificuldades para entrar na Espanha durante o concurso. Em 2021, na edição realizada em Oviedo, produtos nacionais elaborados com leite cru foram barrados na alfândega.

Na ocasião, cerca de 30 amostras de queijos pasteurizados conseguiram liberação, mas chegaram com um dia de atraso. A organização abriu uma exceção e permitiu que os produtos fossem avaliados fora da programação oficial. O resultado foi a conquista de 14 medalhas pelo Brasil: duas de ouro, duas de prata e dez de bronze.

A repetição do problema em 2026 expõe as dificuldades burocráticas e sanitárias enfrentadas por produtores de países de fora da União Europeia para enviar produtos lácteos ao continente, mesmo quando destinados exclusivamente a concursos e degustações técnicas, sem finalidade comercial.

Brasil teve representantes entre os jurados

Apesar de não conseguir colocar seus produtos na disputa, o Brasil esteve representado no evento por jurados queijistas. Entre eles estava Falco Bonfadini, um dos 14 superjurados da competição. Ao lado de Rosanna Tarsitano, ele também assumiu a responsabilidade de organizar o Ponto de Consolidação, estrutura criada para viabilizar o envio legal de queijos brasileiros ao exterior.

Segundo Bonfadini, o trabalho de articulação para facilitar a exportação e a participação dos produtores em concursos internacionais vem sendo desenvolvido há sete anos. Nesse período, acordos bilaterais ajudaram a viabilizar a conquista de 139 medalhas por queijos brasileiros.

“ O que temos feito nos últimos sete anos é provocar (no bom sentido) para criar essa regulamentação e temos tido sucesso em facilitar acordos bilaterais que permitiram os queijos brasileiros ganhar 139 medalhas nesse período”, afirmou. Mesmo diante do prejuízo financeiro e da perda de visibilidade internacional, Kennidy de Bortoli destacou que o episódio não diminui a qualidade dos produtos nacionais nem o trabalho dos produtores.