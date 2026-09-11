VEJA COMO FAZER

Mais de 160 mil aposentados e pensionistas precisarão fazer prova de vida digital para não ter pagamento suspenso

Procedimento começa em outubro

Carol Neves

Publicado em 11 de setembro de 2026 às 07:44

Prova de vida Crédito: Reprodução

Mais de 160 mil aposentados e pensionistas do estado do Rio de Janeiro terão que fazer a prova de vida de forma digital. O novo procedimento começa em outubro e será realizado por reconhecimento facial no aplicativo Gov.br, por meio da câmera do celular.

Ao todo, a medida alcança 167.007 beneficiários, sendo 110.446 aposentados e 56.561 pensionistas. Quem não realizar a prova de vida dentro do prazo poderá ter o pagamento suspenso, embora o Rioprevidência tenha previsto um período inicial de tolerância e adaptação.

Os primeiros convocados serão cerca de 13 mil aposentados e pensionistas que fazem aniversário em outubro. Para esse grupo, a prova de vida poderá ser feita entre 5 de outubro e 2 de novembro de 2026.

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Nos meses seguintes, o procedimento seguirá o mês de aniversário de cada beneficiário. Para fazer a validação biométrica, será necessário possuir uma conta Gov.br com nível de segurança Prata ou Ouro.

Segundo o Rioprevidência, a prova de vida permite ampliar o controle sobre a folha de pagamentos do estado, identificar fraudes e garantir a regularidade dos pagamentos dos benefícios previdenciários.

Como fazer a prova de vida digital

A prova de vida será feita pelo aplicativo oficial Gov.br. Depois de acessar a conta, o beneficiário deverá entrar em “Serviços”, selecionar “Prova de vida” e, no histórico, escolher a opção indicada como pendente.

Na sequência, será necessário autorizar o procedimento e seguir as instruções para o reconhecimento facial. Após a biometria ser concluída com sucesso, o status da prova de vida passará para “Autorizado”.

Quem ainda não tiver uma conta Gov.br precisará criá-la. Também será necessário elevar o nível da conta para Prata ou Ouro, caso ela ainda não esteja em uma dessas categorias.

O que acontece com quem não fizer

Os beneficiários que não realizarem a prova de vida no período determinado poderão ter o pagamento suspenso. Nos primeiros meses de implantação do sistema digital, no entanto, haverá um período de tolerância para adaptação antes da adoção de eventuais medidas de suspensão.

A relação com os nomes de quem não cumpriu a exigência será publicada no Diário Oficial até o décimo dia útil do mês seguinte ao encerramento do respectivo prazo. A lista também ficará disponível no portal do Rioprevidência.

A suspensão do pagamento ocorrerá no mês seguinte à publicação da lista de faltosos. Para voltar a receber, o aposentado ou pensionista deverá realizar a prova de vida. Os valores suspensos serão pagos retroativamente, de acordo com o calendário de pagamentos do estado.

Onde buscar ajuda

O Rioprevidência terá funcionários preparados para orientar os beneficiários nos 15 postos e agências da autarquia espalhados pelo estado.

Há agências no Centro do Rio, Méier, Bangu, Niterói, São João de Meriti, Nova Friburgo, São Pedro da Aldeia, Campos dos Goytacazes, Barra do Piraí e Miracema. Também existem postos na Polícia Civil, no Centro do Rio, além de Três Rios, Itaperuna, Petrópolis e na DVP da Secretaria de Estado da Polícia Militar.

O Serviço de Atendimento ao Cliente também funciona de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h, pelo 0800 285 81 91 e pelo (21) 3850-3350. No segundo número, chamadas feitas por celular estão sujeitas à cobrança da operadora.

Alerta para golpes

O Rioprevidência orienta aposentados e pensionistas a utilizarem exclusivamente o aplicativo oficial Gov.br para realizar a prova de vida. A recomendação é não clicar em links desconhecidos, que podem levar a aplicativos ou páginas falsas semelhantes às oficiais.