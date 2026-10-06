LOTERIA

Mais de 250 apostas acertam prêmio principal da Loteca; veja resultados

Concurso foi realizado na segunda-feira (5)

Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:33

Loteca Crédito: Divulgação

O concurso 1273 da Loteca, realizado na segunda-feira (5), teve 257 apostas ganhadoras do prêmio principal, com 14 acertos. Cada uma recebeu R$ 2.797,37.

Na faixa de 13 acertos, 4.194 apostas foram premiadas, com R$ 34,98 para cada uma.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

A arrecadação total do concurso foi de R$ 2.667.626,00.

Entre os resultados do concurso 1273, Portugal venceu a Noruega por 2 a 1, Atlético-GO derrotou o América-MG por 2 a 0, Atlético-MG venceu o Bragantino por 1 a 0 e a Espanha bateu a República Tcheca por 3 a 1.

A aposta mínima da Loteca custa R$ 4 e permite marcar um duplo. Também é possível fazer apostas com mais duplos ou triplos, aumentando o valor da aposta e as chances de acerto.