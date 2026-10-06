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Mais de 250 apostas acertam prêmio principal da Loteca; veja resultados

Concurso foi realizado na segunda-feira (5)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:33

Loteca: A loteria para quem entende de futebol e gosta de palpitar. O jogador tenta prever os resultados de 14 partidas de futebol do concurso
Loteca Crédito: Divulgação

O concurso 1273 da Loteca, realizado na segunda-feira (5), teve 257 apostas ganhadoras do prêmio principal, com 14 acertos. Cada uma recebeu R$ 2.797,37.

Na faixa de 13 acertos, 4.194 apostas foram premiadas, com R$ 34,98 para cada uma.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

A arrecadação total do concurso foi de R$ 2.667.626,00.

Entre os resultados do concurso 1273, Portugal venceu a Noruega por 2 a 1, Atlético-GO derrotou o América-MG por 2 a 0, Atlético-MG venceu o Bragantino por 1 a 0 e a Espanha bateu a República Tcheca por 3 a 1.

A aposta mínima da Loteca custa R$ 4 e permite marcar um duplo. Também é possível fazer apostas com mais duplos ou triplos, aumentando o valor da aposta e as chances de acerto.

Para o próximo concurso, a estimativa de prêmio é de R$ 600 mil, com apostas disponíveis até 10 de outubro.

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