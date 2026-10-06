Mais de 250 apostas acertam prêmio principal da Loteca; veja resultados

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Esther Morais
Publicado em 6 de outubro de 2026 às 06:33
O concurso 1273 da Loteca, realizado na segunda-feira (5), teve 257 apostas ganhadoras do prêmio principal, com 14 acertos. Cada uma recebeu R$ 2.797,37.
Na faixa de 13 acertos, 4.194 apostas foram premiadas, com R$ 34,98 para cada uma.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
A arrecadação total do concurso foi de R$ 2.667.626,00.
Entre os resultados do concurso 1273, Portugal venceu a Noruega por 2 a 1, Atlético-GO derrotou o América-MG por 2 a 0, Atlético-MG venceu o Bragantino por 1 a 0 e a Espanha bateu a República Tcheca por 3 a 1.
A aposta mínima da Loteca custa R$ 4 e permite marcar um duplo. Também é possível fazer apostas com mais duplos ou triplos, aumentando o valor da aposta e as chances de acerto.
Para o próximo concurso, a estimativa de prêmio é de R$ 600 mil, com apostas disponíveis até 10 de outubro.