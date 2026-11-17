DINHEIRO NA CONTA

Mais de 276 mil brasileiros ainda não sacaram abono salarial 2026; prazo termina em dezembro

Benefícios não retirados somam R$ 304,8 milhões

Esther Morais

Publicado em 17 de novembro de 2026 às 09:27

Mais de 276 mil brasileiros ainda não sacaram abono salarial 2026 Crédito: Marcello Casal Jr/Agência Brasil/Arquivo

Mais de 276 mil trabalhadores ainda não sacaram o abono salarial 2026. Segundo dados do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), 276.831 pessoas têm valores disponíveis, que somam R$ 304,8 milhões. O prazo para retirar o dinheiro termina em 28 de dezembro.

Até 9 de novembro, foram pagos 26.588.717 benefícios, totalizando R$ 33,1 bilhões. O número representa 98,97% dos pagamentos previstos para o calendário deste ano. Ao todo, foram emitidas 26.865.548 ordens de pagamento, referentes ao ano-base 2024 e às revisões dos cinco anos anteriores.

Os trabalhadores podem consultar se têm direito ao benefício, verificar o valor disponível e conferir a situação do pagamento pelo aplicativo Carteira de Trabalho Digital ou pelo Portal Gov.br.

Para receber o abono salarial 2026, referente ao ano-base 2024, é necessário estar cadastrado no PIS/Pasep há pelo menos cinco anos, ter recebido remuneração média mensal de até R$ 2.766 em 2024, ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano-base e ter os dados informados corretamente pelo empregador no e-Social.

O pagamento é feito pela Caixa Econômica Federal, responsável pelo PIS, e pelo Banco do Brasil, que administra o Pasep. Na Caixa, o crédito é depositado prioritariamente em conta corrente, poupança ou digital. Quem não possui conta pode receber pelo aplicativo Caixa Tem ou sacar em agências, casas lotéricas, terminais de autoatendimento e correspondentes Caixa Aqui.

No Banco do Brasil, o crédito também é feito prioritariamente em conta bancária. Quem não é correntista pode receber por TED, Pix ou atendimento presencial nas agências, caso não tenha chave Pix.

Em caso de dúvidas, os trabalhadores podem procurar os canais oficiais do Ministério do Trabalho e Emprego, as Superintendências Regionais do Trabalho e Emprego ou entrar em contato pelo telefone 158, da central Alô Trabalho. O prazo para sacar o benefício termina em 28 de dezembro de 2026.