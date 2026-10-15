JUSTIÇA

Mais de 4 mil funcionários demitidos das Casas Bahia vão receber indenização de R$ 7,5 mil

Acordo firmado entre a empresa e entidades sindicais prevê pagamento de indenização e verbas rescisórias aos trabalhadores dispensados em agosto

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de outubro de 2026 às 20:39

Casas Bahia no Shopping Barra Crédito: Leitor CORREIO

O Grupo Casas Bahia e entidades sindicais firmaram, nesta quinta-feira (15), um acordo que prevê o pagamento de indenização de R$ 7,5 mil para cerca de 4,3 mil trabalhadores demitidos pela empresa em agosto deste ano. Além da indenização, os funcionários terão direito ao recebimento das verbas rescisórias.



O acordo foi firmado com a participação do Ministério Público do Trabalho (MPT), durante negociações conduzidas pelo Centro Judiciário de Métodos Consensuais de Solução de Disputas (CEJUSC) de Brasília.

As demissões ocorreram entre os dias 13 e 16 de agosto, durante um processo de reestruturação da empresa, que também entrou com pedido de recuperação judicial. No dia 18 do mesmo mês, a Justiça do Trabalho anulou os desligamentos e determinou a reintegração dos empregados, por considerar que a empresa não havia negociado previamente com os sindicatos.

A Casas Bahia, no entanto, alegou não ter condições financeiras e operacionais para reintegrar os trabalhadores. Com o acordo, a disputa judicial sobre a reintegração será encerrada após a efetivação dos pagamentos.

Além da indenização de R$ 7,5 mil, os trabalhadores terão direito ao aviso-prévio, à multa de 40% sobre o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), aos salários referentes aos dias 17, 18 e 19 de agosto, às férias, ao 13º salário e a eventuais comissões e premiações. Também estão previstas compensações para empregados que possuíam estabilidade no emprego e multa equivalente a um salário pelo atraso no pagamento da rescisão.

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O pagamento de parte dos valores dependerá da autorização da Justiça e da liberação de recursos vinculados à recuperação judicial da empresa. O acordo só produzirá efeitos após a liberação integral dos recursos necessários.

O entendimento também estabelece que, em futuras demissões coletivas, a Casas Bahia deverá comunicar os sindicatos por escrito com antecedência mínima de 72 horas, informando os motivos e a abrangência dos desligamentos. Em caso de descumprimento, a empresa poderá ser multada em R$ 1 mil por trabalhador, até o limite de R$ 1 milhão.