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Mais de 400 cidades estão sob alerta de perigo para tempestades com ventos de até 100 km/h; veja lista

Aviso do Inmet abrange municípios de quatro estados e prevê chuva intensa

Esther Morais

Publicado em 13 de outubro de 2026 às 11:19

Mais de 400 cidades estão sob alerta de perigo para tempestades com ventos de até 100 km/h Crédito: Defesa Civil/Reprodução

Mais de 400 cidades estão sob alerta de perigo para tempestades nesta terça-feira (13), segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet). O aviso abrange municípios do Paraná, São Paulo, Mato Grosso do Sul e Santa Catarina e permanece válido até as 23h59.

O alerta começou às 9h05 e prevê chuva entre 30 e 60 milímetros por hora ou de 50 a 100 milímetros por dia, além de ventos intensos de 60 a 100 km/h e possibilidade de queda de granizo.

O que fazer em caso de tempestade? 1 de 5

Entre os municípios que aparecem na lista estão Curitiba, Londrina, Maringá e Cascavel, no Paraná; Itapetininga, Avaré, Assis e Presidente Prudente, em São Paulo; Dourados, Naviraí e Ponta Porã, no Mato Grosso do Sul; e Itapoá, em Santa Catarina.

Segundo o Inmet, as condições podem provocar cortes no fornecimento de energia elétrica, estragos em plantações, queda de árvores e alagamentos.

O aviso abrange áreas como o Norte Pioneiro Paranaense, a Região Metropolitana de Curitiba, o Oeste e o Sudoeste do Paraná, além de regiões paulistas como Bauru, Itapetininga, Presidente Prudente, Assis, Marília e a Macro Metropolitana Paulista. Também estão incluídas áreas do Mato Grosso do Sul e do Norte Catarinense.

Lista de municípios sob alerta:

Abatiá (PR), Adrianópolis (PR), Águas de Santa Bárbara (SP), Agudos (SP), Alambari (SP), Almirante Tamandaré (PR), Altamira do Paraná (PR), Altônia (PR), Alto Paraíso (PR), Alto Paraná (PR), Alto Piquiri (PR), Álvares Machado (SP), Alvorada do Sul (PR), Amambai (MS), Amaporã (PR), Anahy (PR), Anaurilândia (MS), Andirá (PR), Angatuba (SP), Angélica (MS), Ângulo (PR), Anhumas (SP), Antonina (PR), Antônio João (MS), Apiaí (SP), Apucarana (PR), Aral Moreira (MS), Arandu (SP), Arapongas (PR), Arapoti (PR), Arapuã (PR), Araruna (PR), Araucária (PR), Ariranha do Ivaí (PR), Assaí (PR), Assis (SP), Assis Chateaubriand (PR), Astorga (PR), Atalaia (PR), Avaré (SP), Balsa Nova (PR), Bandeirantes (PR), Barão de Antonina (SP), Barbosa Ferraz (PR), Barra do Chapéu (SP), Barra do Jacaré (PR), Barra do Turvo (SP), Bataguassu (MS), Batayporã (MS).

Bela Vista do Paraíso (PR), Bernardino de Campos (SP), Boa Esperança (PR), Boa Ventura de São Roque (PR), Boa Vista da Aparecida (PR), Bocaiúva do Sul (PR), Bofete (SP), Bom Sucesso (PR), Bom Sucesso de Itararé (SP), Borrazópolis (PR), Braganey (PR), Brasilândia do Sul (PR), Buri (SP), Caarapó (MS), Cafeara (PR), Cafelândia (PR), Cafezal do Sul (PR), Caiuá (SP), Cajati (SP), Califórnia (PR), Cambará (PR), Cambé (PR), Cambira (PR), Campina da Lagoa (PR), Campina do Monte Alegre (SP), Campina do Simão (PR), Campina Grande do Sul (PR), Campo Bonito (PR), Campo Largo (PR), Campo Magro (PR), Campo Mourão (PR), Campos Novos Paulista (SP), Cananéia (SP), Cândido de Abreu (PR), Cândido Mota (SP), Candói (PR), Canitar (SP), Cantagalo (PR), Capanema (PR), Capão Bonito (SP), Capitão Leônidas Marques (PR), Carambeí (PR), Carlópolis (PR), Cascavel (PR), Castro (PR), Catanduvas (PR), Centenário do Sul (PR), Cerqueira César (SP), Cerro Azul (PR), Céu Azul (PR).

Chavantes (SP), Cianorte (PR), Cidade Gaúcha (PR), Colombo (PR), Colorado (PR), Congonhinhas (PR), Conselheiro Mairinck (PR), Contenda (PR), Corbélia (PR), Cornélio Procópio (PR), Coronel Macedo (SP), Coronel Sapucaia (MS), Corumbataí do Sul (PR), Cruzália (SP), Cruzeiro do Oeste (PR), Cruzeiro do Sul (PR), Cruzmaltina (PR), Curitiba (PR), Curiúva (PR), Deodápolis (MS), Diamante d'Oeste (PR), Diamante do Norte (PR), Diamante do Sul (PR), Douradina (MS), Douradina (PR), Dourados (MS), Doutor Camargo (PR), Doutor Ulysses (PR), Echaporã (SP), Eldorado (MS), Eldorado (SP), Engenheiro Beltrão (PR), Entre Rios do Oeste (PR), Esperança Nova (PR), Espigão Alto do Iguaçu (PR), Espírito Santo do Turvo (SP), Estrela do Norte (SP), Euclides da Cunha Paulista (SP), Farol (PR), Fartura (SP), Fátima do Sul (MS), Faxinal (PR), Fazenda Rio Grande (PR), Fênix (PR).

Fernandes Pinheiro (PR), Figueira (PR), Floraí (PR), Floresta (PR), Florestópolis (PR), Flórida (PR), Florínea (SP), Formosa do Oeste (PR), Foz do Iguaçu (PR), Francisco Alves (PR), Glória de Dourados (MS), Godoy Moreira (PR), Goioerê (PR), Goioxim (PR), Grandes Rios (PR), Guaíra (PR), Guairaçá (PR), Guamiranga (PR), Guapiara (SP), Guapirama (PR), Guaporema (PR), Guaraci (PR), Guaraniaçu (PR), Guarapuava (PR), Guaraqueçaba (PR), Guaratuba (PR), Guareí (SP), Iaras (SP), Ibaiti (PR), Ibema (PR), Ibiporã (PR), Ibirarema (SP), Icaraíma (PR), Iepê (SP), Iguape (SP), Iguaraçu (PR), Iguatemi (MS), Iguatu (PR), Ilha Comprida (SP), Imbaú (PR), Imbituva (PR), Inácio Martins (PR), Inajá (PR), Indiana (SP), Indianópolis (PR), Ipaussu (SP), Ipiranga (PR), Iporã (PR), Iporanga (SP), Iracema do Oeste (PR), Irati (PR), Iretama (PR), Itaberá (SP), Itaguajé (PR), Itaí (SP), Itaipulândia (PR), Itambaracá (PR), Itambé (PR), Itaoca (SP), Itaperuçu (PR), Itapetininga (SP), Itapeva (SP), Itapirapuã Paulista (SP), Itapoá (SC), Itaporã (MS), Itaporanga (SP), Itaquiraí (MS), Itararé (SP), Itariri (SP), Itatinga (SP), Itaúna do Sul (PR), Ivaí (PR), Ivaiporã (PR), Ivaté (PR), Ivatuba (PR), Ivinhema (MS), Jaboti (PR), Jacarezinho (PR), Jacupiranga (SP), Jaguapitã (PR), Jaguariaíva (PR), Jandaia do Sul (PR), Janiópolis (PR), Japira (PR), Japorã (MS), Japurá (PR), Jardim Alegre (PR), Jardim Olinda (PR), Jataizinho (PR), Jateí (MS), Jesuítas (PR), João Ramalho (SP), Joaquim Távora (PR), Jundiaí do Sul (PR), Juquiá (SP), Juranda (PR), Jussara (PR), Juti (MS), Kaloré (PR), Laguna Carapã (MS), Lapa (PR), Laranjal (PR), Laranjeiras do Sul (PR), Leópolis (PR), Lidianópolis (PR), Lindoeste (PR), Loanda (PR), Lobato (PR), Londrina (PR), Luiziana (PR), Lunardelli (PR), Lupionópolis (PR), Lutécia (SP), Mamborê (PR), Mandaguaçu (PR), Mandaguari (PR), Mandirituba (PR), Manduri (SP), Manoel Ribas (PR), Marabá Paulista (SP), Maracaí (SP), Marechal Cândido Rondon (PR), Maria Helena (PR), Marialva (PR), Marilândia do Sul (PR), Marilena (PR), Mariluz (PR), Maringá (PR), Maripá (PR), Marquinho (PR), Martinópolis (SP), Marumbi (PR), Matelândia (PR), Medianeira (PR), Mercedes (PR), Miracatu (SP), Mirador (PR), Mirante do Paranapanema (SP), Miraselva (PR), Missal (PR), Moreira Sales (PR), Morretes (PR), Mundo Novo (MS), Munhoz de Melo (PR), Nantes (SP), Narandiba (SP), Naviraí (MS), Nossa Senhora das Graças (PR), Nova Aliança do Ivaí (PR), Nova América da Colina (PR), Nova Andradina (MS), Nova Aurora (PR), Nova Campina (SP), Nova Cantu (PR), Nova Esperança (PR), Nova Fátima (PR), Nova Laranjeiras (PR), Nova Londrina (PR), Nova Olímpia (PR), Nova Prata do Iguaçu (PR), Nova Santa Bárbara (PR), Nova Santa Rosa (PR), Nova Tebas (PR), Novo Horizonte do Sul (MS), Novo Itacolomi (PR), Ocauçu (SP), Óleo (SP), Ortigueira (PR), Ourinhos (SP), Ourizona (PR).

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