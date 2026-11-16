DINHEIRO EXTRA

Mais de 5 milhões de baianos devem receber o 13º salário; veja quem tem direito, datas de pagamento e quanto será movimentado

Dieese estima que benefício deve movimentar R$ 17,3 bilhões na Bahia em 2026; trabalhadores recebem a primeira parcela até novembro, enquanto segurados do INSS que ainda não foram contemplados terão pagamento entre novembro e dezembro

Perla Ribeiro

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 15:19

13° é dividido em duas parcelas Crédito: Shutterstock

Mais de 5,6 milhões de pessoas devem receber o 13º salário na Bahia em 2026. O pagamento deve movimentar aproximadamente R$ 17,3 bilhões na economia estadual, segundo estimativa do Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese). O montante corresponde a 3,2% do Produto Interno Bruto (PIB) baiano, e o valor médio por beneficiário é estimado em R$ 2.869,83.

Para os trabalhadores com carteira assinada, o prazo para o pagamento da primeira parcela termina em 30 de novembro. A segunda deverá ser depositada até 18 de dezembro. Já os aposentados, pensionistas e demais segurados do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) que começaram a receber benefícios previdenciários a partir de maio de 2026 e não foram contemplados pela antecipação do primeiro semestre terão o abono pago entre 24 de novembro e 7 de dezembro.

Com o que os brasileiros mais gastam o 13º? 1 de 5

A estimativa do Dieese considera todo o volume de recursos do 13º salário destinado à Bahia ao longo do ano, incluindo valores que já foram antecipados. Portanto, os R$ 17,3 bilhões não correspondem apenas aos depósitos que ainda serão realizados em novembro e dezembro.

Quem vai receber o 13º salário na Bahia?

De acordo com o levantamento do Dieese, 55,8% dos beneficiários no estado são trabalhadores do mercado formal, enquanto 44,2% correspondem a aposentados e pensionistas do INSS. Os empregados domésticos com carteira assinada representam 0,8% do total. A maior parcela dos recursos ficará com os trabalhadores formalizados, que devem receber aproximadamente R$ 11,9 bilhões, o equivalente a 68,6% do montante previsto para a Bahia. Os beneficiários do INSS devem receber cerca de R$ 4,2 bilhões.

Quem tem direito ao 13º salário?

O benefício é garantido aos trabalhadores com vínculo formal de emprego, incluindo empregados domésticos, trabalhadores urbanos e rurais, temporários e aprendizes. Servidores públicos também recebem a gratificação, conforme as regras aplicáveis a cada categoria.Para ter direito ao valor proporcional, é necessário ter trabalhado pelo menos 15 dias em determinado mês. Cada mês em que esse requisito é cumprido corresponde a 1/12 do benefício.

Não têm direito ao 13º salário os estagiários, trabalhadores informais sem carteira assinada, prestadores de serviço contratados como pessoa jurídica (PJ), freelancers e beneficiários de programas assistenciais, como o Bolsa Família e o Benefício de Prestação Continuada (BPC).

Quando será pago o 13º dos trabalhadores?

O pagamento aos empregados pode ser dividido em duas parcelas. A primeira deve ser depositada até 30 de novembro, enquanto a segunda tem como prazo final 18 de dezembro de 2026. A antecipação ocorre porque o dia 20 de dezembro, data prevista na legislação, cairá em um domingo.

Confira os prazos:

Primeira parcela: até 30 de novembro de 2026.

Segunda parcela: até 18 de dezembro de 2026.



A primeira parcela corresponde, em regra, à metade do valor devido e não tem descontos de INSS e Imposto de Renda. Na segunda, são descontados o adiantamento já recebido e os encargos aplicáveis.As empresas também podem antecipar o pagamento da primeira parcela ao longo do ano, inclusive junto com as férias, quando o trabalhador faz a solicitação dentro das regras previstas.

INSS paga 13º a quem ainda não recebeu a antecipação

A nova rodada de pagamento do 13º salário do INSS é destinada aos aposentados, pensionistas e demais segurados que começaram a receber benefícios previdenciários a partir de maio de 2026 e, por isso, não foram contemplados pela antecipação realizada no primeiro semestre.

Quem já recebia aposentadoria ou pensão e teve o 13º antecipado entre abril e maio não receberá novamente o abono em novembro e dezembro. O pagamento neste fim de ano será feito aos segurados que ainda não receberam a gratificação referente a 2026.O calendário prevê depósitos entre 24 de novembro e 7 de dezembro. O valor será proporcional ao período em que o benefício esteve ativo durante o ano.

Têm direito ao pagamento os segurados que recebem:

Aposentadoria;

Pensão por morte;

Auxílio por incapacidade temporária (antigo auxílio-doença);

Auxílio-acidente;

Auxílio-reclusão.

O Benefício de Prestação Continuada (BPC), pago a idosos de baixa renda e pessoas com deficiência que atendem aos critérios legais, não dá direito ao 13º salário.

O dinheiro será depositado automaticamente na mesma conta em que o segurado recebe o benefício mensal. Não é necessário fazer uma solicitação para receber o abono.

Como calcular o valor do 13º salário?

Para os trabalhadores, o cálculo considera o salário bruto dividido por 12 e multiplicado pelo número de meses trabalhados durante o ano. Quem trabalhou durante os 12 meses recebe o equivalente a um salário integral. Já quem foi contratado ao longo do ano recebe o valor proporcional.

Por exemplo, um trabalhador com salário de R$ 4 mil e direito ao benefício integral receberá R$ 4 mil no total, divididos em duas parcelas de R$ 2 mil, antes dos descontos da segunda parcela. Quem recebe R$ 3 mil e foi contratado em 1º de julho terá seis meses computados. Nesse caso, o 13º será de R$ 1,5 mil, com primeira parcela de R$ 750.

Adicionais, horas extras e comissões pagos com frequência também entram na base de cálculo e podem aumentar o valor da gratificação. Para os segurados do INSS que começaram a receber o benefício ao longo de 2026, o cálculo é proporcional ao período em que o pagamento esteve ativo durante o ano.

Como consultar o pagamento do INSS?

Os segurados podem consultar o valor e a data do depósito pelo aplicativo ou site Meu INSS, na opção “Extrato de Pagamento”, utilizando a conta Gov.br. Também é possível obter informações pela Central 135. O atendimento automático funciona 24 horas por dia. Para falar com um atendente, o serviço funciona de segunda-feira a sábado, das 7h às 22h.

O que fazer se o 13º não for pago?

Se a empresa não depositar o benefício dentro do prazo, o trabalhador pode cobrar o pagamento formalmente, preferencialmente por escrito. Também é possível procurar o sindicato da categoria ou registrar uma denúncia no Ministério do Trabalho e Emprego. Caso a situação não seja resolvida, o trabalhador pode recorrer à Justiça do Trabalho.