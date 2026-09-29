CALOR

Mais de 50 cidades brasileiras registram temperaturas acima de 40°C em menos de 24 horas; veja quais

Nova Xavantina (MT) marcou 43,3°C e registrou a maior temperatura do Brasil em 2026, segundo dados do Inmet

Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06:47

Mais de 50 cidades brasileiras registram temperaturas acima de 40°C em menos de 24 horas Crédito: Shutterstock

Mais de 50 cidades brasileiras registraram temperaturas iguais ou superiores a 40°C nesta segunda-feira (28). O calor intenso foi observado em municípios de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Piauí, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O destaque foi Nova Xavantina (MT), que marcou 43,3°C, a maior temperatura registrada no Brasil em 2026 até o momento. O recorde anterior também pertencia ao município, que havia registrado 42,2°C no domingo (27).

Inmet emite alerta vermelho de onda de calor com temperaturas acima de 40°C para Bahia e outros sete estados 1 de 5

Veja as maiores temperaturas registradas no Brasil em 2026

43,3°C em Nova Xavantina (MT), em 28/09

43,2°C em Corumbá (MS), em 28/09

42,8°C em Santo Antônio do Leverger (MT), em 28/09

42,7°C em Alcinópolis (MS), em 28/09

42,3°C em Rondonópolis (MT), em 28/09

42,3°C em Aquidauana (MS), em 28/09

42,2°C em Nova Xavantina (MT), em 27/09

42,1°C em Paranaíba (MS), em 28/09

42,1°C em Aragarças (GO), em 28/09

42,0°C em Porto Murtinho (MS), em 28/09

42,0°C em Cocalinho (MT), em 28/09

Mais de 50 cidades passaram dos 40°C

O levantamento também identificou dezenas de municípios com temperaturas entre 40°C e 41,8°C. Confira:

41,8°C em São José do Rio Claro (MT)

41,7°C em Água Clara (MS)

41,6°C em Pedro Gomes (MS)

41,5°C em Cuiabá (MT)

41,5°C em Diamantino (MT)

41,5°C em Porto Estrela (MT)

41,5°C em Barra do Garças (MT)

41,5°C em Indiaporã (SP)

41,4°C em Santa Salete (SP)

41,3°C em Figueirão (MS)

41,1°C em Novo Santo Antônio (MT)

41,1°C em Guiratinga (MT)

41,1°C em Dirce Reis (SP)

41,0°C em São Miguel do Araguaia (GO)

40,9°C em Araguaçu (TO)

40,9°C em Itiquira (MT)

40,8°C em Cassilândia (MS)

40,8°C em São Simão (GO)

40,8°C em Tupi Paulista (SP)

40,7°C em Goiás (GO)

40,7°C em Jales (SP)

40,7°C em Porangatu (GO)

40,6°C em Canarana (MT)

40,6°C em Barra do Bugres (MT)

40,6°C em Paranã (TO)

40,5°C em Peixe (TO)

40,4°C em Nova Maringá (MT)

40,4°C em Cáceres (MT)

40,3°C em Inocência (MS)

40,3°C em Estrela d’Oeste (SP)

40,2°C em Fátima do Sul (MS)

40,2°C em Oeiras (PI)

40,2°C em Rosário Oeste (MT)

40,2°C em Cardoso (SP)

40,1°C em Maracaju (MS)

40,1°C em Sorriso (MT)

40,1°C em Camapuã (MS)

40,1°C em Ituiutaba (MG)

40,1°C em Porto Esperidião (MT)

40,1°C em Nova Granada (SP)

40,0°C em Gurupi (TO)

40,0°C em Três Lagoas (MS)

40,0°C em Campina Verde (MG)

40,0°C em Poconé (MT)