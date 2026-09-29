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Mais de 50 cidades brasileiras registram temperaturas acima de 40°C em menos de 24 horas; veja quais

Nova Xavantina (MT) marcou 43,3°C e registrou a maior temperatura do Brasil em 2026, segundo dados do Inmet

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 06:47

Calor ficará insuportável
Mais de 50 cidades brasileiras registram temperaturas acima de 40°C em menos de 24 horas Crédito: Shutterstock

Mais de 50 cidades brasileiras registraram temperaturas iguais ou superiores a 40°C nesta segunda-feira (28). O calor intenso foi observado em municípios de Mato Grosso, Mato Grosso do Sul, Goiás, São Paulo, Minas Gerais, Tocantins e Piauí, segundo dados do Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet).

O destaque foi Nova Xavantina (MT), que marcou 43,3°C, a maior temperatura registrada no Brasil em 2026 até o momento. O recorde anterior também pertencia ao município, que havia registrado 42,2°C no domingo (27).

Inmet emite alerta vermelho de onda de calor com temperaturas acima de 40°C para Bahia e outros sete estados

Distribuição espacial da temperatura máxima registrada pela rede de estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) na sexta-feira (25), até o horário das 16h de Brasília. por Inmet
Temperatura máxima prevista pelo modelo numérico de previsão de tempo COSMO para sábado (26). O retângulo destaca as áreas com valores de temperatura que atingem ou superam 40 °C por Inmet
Temperatura máxima prevista pelo modelo numérico de previsão de tempo COSMO para domingo (27). por Inmet
Temperatura máxima prevista pelo modelo numérico de previsão de tempo COSMO para segunda-feira (28). por Inmet
Temperatura máxima prevista pelo modelo numérico de previsão de tempo COSMO para terça-feira (29). por Inmet
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Distribuição espacial da temperatura máxima registrada pela rede de estações meteorológicas automáticas do Instituto Nacional de Meteorologia (INMET) na sexta-feira (25), até o horário das 16h de Brasília. por Inmet

Veja as maiores temperaturas registradas no Brasil em 2026

43,3°C em Nova Xavantina (MT), em 28/09

43,2°C em Corumbá (MS), em 28/09

42,8°C em Santo Antônio do Leverger (MT), em 28/09

42,7°C em Alcinópolis (MS), em 28/09

42,3°C em Rondonópolis (MT), em 28/09

42,3°C em Aquidauana (MS), em 28/09

42,2°C em Nova Xavantina (MT), em 27/09

42,1°C em Paranaíba (MS), em 28/09

42,1°C em Aragarças (GO), em 28/09

42,0°C em Porto Murtinho (MS), em 28/09

42,0°C em Cocalinho (MT), em 28/09

Mais de 50 cidades passaram dos 40°C

O levantamento também identificou dezenas de municípios com temperaturas entre 40°C e 41,8°C. Confira:

41,8°C em São José do Rio Claro (MT)

41,7°C em Água Clara (MS)

41,6°C em Pedro Gomes (MS)

41,5°C em Cuiabá (MT)

41,5°C em Diamantino (MT)

41,5°C em Porto Estrela (MT)

41,5°C em Barra do Garças (MT)

41,5°C em Indiaporã (SP)

41,4°C em Santa Salete (SP)

41,3°C em Figueirão (MS)

41,1°C em Novo Santo Antônio (MT)

41,1°C em Guiratinga (MT)

41,1°C em Dirce Reis (SP)

41,0°C em São Miguel do Araguaia (GO)

40,9°C em Araguaçu (TO)

40,9°C em Itiquira (MT)

40,8°C em Cassilândia (MS)

40,8°C em São Simão (GO)

40,8°C em Tupi Paulista (SP)

40,7°C em Goiás (GO)

40,7°C em Jales (SP)

40,7°C em Porangatu (GO)

40,6°C em Canarana (MT)

40,6°C em Barra do Bugres (MT)

40,6°C em Paranã (TO)

40,5°C em Peixe (TO)

40,4°C em Nova Maringá (MT)

40,4°C em Cáceres (MT)

40,3°C em Inocência (MS)

40,3°C em Estrela d’Oeste (SP)

40,2°C em Fátima do Sul (MS)

40,2°C em Oeiras (PI)

40,2°C em Rosário Oeste (MT)

40,2°C em Cardoso (SP)

40,1°C em Maracaju (MS)

40,1°C em Sorriso (MT)

40,1°C em Camapuã (MS)

40,1°C em Ituiutaba (MG)

40,1°C em Porto Esperidião (MT)

40,1°C em Nova Granada (SP)

40,0°C em Gurupi (TO)

40,0°C em Três Lagoas (MS)

40,0°C em Campina Verde (MG)

40,0°C em Poconé (MT)

40,0°C em Miranda (MS)

Tags:

Calor

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