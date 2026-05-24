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Mais de 500 fuzileiros, drones e blindados: ONU inicia avaliação internacional da tropa de elite da Marinha no Brasil

Inspeção internacional no Rio vai decidir se os Fuzileiros Navais brasileiros continuam no nível máximo de prontidão

Carol Neves

Publicado em 24 de maio de 2026 às 08:46

Fuzileiros navais Crédito: Divulgação

A Organização das Nações Unidas realiza entre os dias 27 e 29 de maio uma nova avaliação dos Fuzileiros Navais da Marinha do Brasil no Complexo Naval da Ilha do Governador, no Rio de Janeiro. A análise vai definir se a Força de Reação Rápida brasileira continuará com o nível 3 de prontidão para missões de paz, a classificação mais alta concedida pelo Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz da ONU. As informações são do site especializado Defesa Aérea & Naval.

Como preparação para a visita internacional, mais de 500 militares participam nesta terça-feira (26) de uma demonstração operacional com blindados anfíbios, drones, robôs de desativação de explosivos e sistemas de comunicação via satélite. A apresentação funciona como etapa final antes da chegada dos quatro especialistas da ONU responsáveis pela inspeção.

A certificação máxima foi obtida pelos Fuzileiros Navais pela primeira vez em 2021. Até hoje, nenhuma outra força singular das Forças Armadas brasileiras recebeu o mesmo reconhecimento internacional. Agora, cinco anos depois, a tropa brasileira precisa passar por uma revalidação para continuar apta a integrar missões de paz em qualquer região do planeta.

Durante a visita ao Rio de Janeiro, os representantes da ONU vão analisar critérios ligados a treinamento, logística, equipamentos e capacidade operacional da Força de Reação Rápida. O nível 3 de prontidão indica que a tropa pode ser mobilizada rapidamente para atuar em operações internacionais sob coordenação das Nações Unidas.

A ONU vai avaliar desde o condicionamento dos militares até a operacionalidade dos equipamentos utilizados pela força. Também entram na análise os protocolos de comunicação, regras de engajamento, capacidade de evacuação médica e estrutura logística necessária para atuação em campo.

Além da revalidação da força principal, a Companhia de Desativação de Artefatos Explosivos do Corpo de Fuzileiros Navais passará pela primeira avaliação internacional de sua história. A expectativa é que a unidade alcance o nível 2 de prontidão junto à ONU.

Como funciona

A demonstração realizada no Complexo Naval reuniu diferentes tipos de equipamentos militares. Entre eles estavam Carros-Lagarta Anfíbios, viaturas blindadas leves JLTV, blindados Piranha, veículos Unimog em diversas configurações, robôs antibomba, detectores de explosivos e interferidores de frequência.

A estrutura mobilizada pela Marinha também incluiu drones de vigilância, binóculos de alta potência, sistemas ópticos, câmeras telescópicas, equipamentos portáteis de raio-X, rádios táticos, comunicações via satélite e equipamentos NBQR, voltados para ameaças nucleares, biológicas, químicas e radiológicas.

Segundo a Marinha, a variedade de meios empregados demonstra a capacidade da tropa de atuar em diferentes cenários, incluindo patrulhamento urbano, desminagem e operações em áreas de conflito.

Sistema de prontidão

Criado em 2015, o Sistema de Prontidão de Capacidades de Manutenção da Paz da ONU funciona como um cadastro internacional de tropas e estruturas militares disponibilizadas pelos países membros para futuras operações. Quanto mais elevado o nível de prontidão, maior a rapidez com que a ONU pode convocar a força para uma missão real.