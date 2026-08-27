Mais de 500 mil brasileiros vão receber R$ 1,2 bilhão em restituição do IR

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Elaine Sanoli
Publicado em 27 de agosto de 2026 às 22:11
Na próxima segunda-feira (31), a Receita Federal inicia o pagamento do quarto lote de restituição do Imposto de Renda da Pessoa Física (IRPF), referente a agosto de 2026. Ao todo, 521.935 contribuintes vão receber valores que, juntos, somam R$ 1,2 bilhão.
A consulta ao lote foi liberada na última segunda-feira (24). De acordo com a Receita Federal, os pagamentos serão realizados na próxima segunda-feira, seguindo uma ordem de prioridade:
Além disso, 338.912 restituições serão destinadas a contribuintes que não possuem prioridade legal, mas receberam prioridade por terem utilizado a Declaração Pré-Preenchida e/ou optado por receber a restituição via Pix. Outras 43.502 restituições serão destinadas a contribuintes não prioritários.
O pagamento é feito somente em conta de titularidade do contribuinte. Dessa forma, as rotinas de segurança impedem o crédito caso haja erro nos dados bancários informados ou algum problema na conta de destino.
Caso haja erro nos dados bancários, a Receita Federal oferece o serviço de reagendamento disponibilizado pelo Banco do Brasil (BB), pelo prazo de até um ano após a primeira tentativa de crédito.