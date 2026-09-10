ECONOMIA

Marca brasileira mais valiosa está avaliada em mais de R$ 50 bilhões

Ranking com as 50 marcas brasileiras mais valiosas é realizado pela Kantar BrandZ

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:16

Banco Itaú Crédito: Shutterstock

O Itaú foi listado, por mais um ano, como a marca brasileira mais valiosa de 2026. A empresa está avaliada em US$ 13,2 bilhões em valor de marca, aproximadamente R$ 67 bilhões. O ranking é realizado pela Kantar BrandZ, que reúne as 50 marcas brasileiras mais valiosas. Juntas, as empresas somam US$ 101,1 bilhões.

Neste ano, o Itaú continua no topo do ranking, impulsionado por uma série de novos produtos e serviços, incluindo seu consultor financeiro digital e o Superapp, além de investimentos significativos em soluções baseadas em inteligência artificial (IA).

Banco Itaú 1 de 5

A segunda posição é ocupada pelo Nubank, que, apesar de permanecer em segundo lugar, registrou o maior crescimento em relação à sua posição na última avaliação. A marca está avaliada em US$ 12 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 61,2 bilhões.

O Nubank redefiniu a categoria de serviços financeiros ao evoluir de uma oferta inicialmente focada em cartões de crédito para um amplo ecossistema que abrange banco, pagamentos, investimentos, seguros e serviços de telecomunicações. A empresa transformou sua proposta de simplicidade e transparência em uma plataforma de uso diário.