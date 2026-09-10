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Marca brasileira mais valiosa está avaliada em mais de R$ 50 bilhões

Ranking com as 50 marcas brasileiras mais valiosas é realizado pela Kantar BrandZ

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 18:16

Banco Itaú
Banco Itaú Crédito: Shutterstock

O Itaú foi listado, por mais um ano, como a marca brasileira mais valiosa de 2026. A empresa está avaliada em US$ 13,2 bilhões em valor de marca, aproximadamente R$ 67 bilhões. O ranking é realizado pela Kantar BrandZ, que reúne as 50 marcas brasileiras mais valiosas. Juntas, as empresas somam US$ 101,1 bilhões.

Neste ano, o Itaú continua no topo do ranking, impulsionado por uma série de novos produtos e serviços, incluindo seu consultor financeiro digital e o Superapp, além de investimentos significativos em soluções baseadas em inteligência artificial (IA).

Banco Itaú

Banco Itaú por Shutterstock
Banco Itaú por Shutterstock
Banco Itaú por Shutterstock
Funcionários do Itaú que trabalham em home office foram demitidos por Divulgação
Itaú por Shutterstock
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Banco Itaú por Shutterstock

A segunda posição é ocupada pelo Nubank, que, apesar de permanecer em segundo lugar, registrou o maior crescimento em relação à sua posição na última avaliação. A marca está avaliada em US$ 12 bilhões, o equivalente a cerca de R$ 61,2 bilhões.

O Nubank redefiniu a categoria de serviços financeiros ao evoluir de uma oferta inicialmente focada em cartões de crédito para um amplo ecossistema que abrange banco, pagamentos, investimentos, seguros e serviços de telecomunicações. A empresa transformou sua proposta de simplicidade e transparência em uma plataforma de uso diário.

A lista é completada por Claro, Brahma e Vivo, que ocupam as cinco primeiras posições. Bradesco, Skol, Petrobras/BR, Localiza e Antarctica completam o Top 10.

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