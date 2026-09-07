Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Marido mata médica a facadas em apartamento, foge do local do crime e deixa filho de oito meses com corpo

Familiar encontrou a criança após ouvir o choro do lado de fora do imóvel

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 7 de setembro de 2026 às 08:07

Marido matou médica e foi encontrado em carro
Marido matou médica e foi encontrado em carro Crédito: Reprodução

Um homem identificado como João Vitor Domingues Romeiro, 25 anos, é suspeito de matar a própria esposa a facadas, fugir do apartamento e deixar o filho do casal, de apenas oito meses, sozinho no imóvel com o corpo da mãe. O crime aconteceu na noite de sábado (5), em Maringá, no Norte do Paraná, e a vítima, a médica Gassi Mazia, 37, foi encontrada morta após um familiar ouvir o bebê chorando do lado de fora da residência. As informações são do g1. 

Após o crime, JoãoVitor foi localizado ferido dentro de um carro em Mandaguari, cidade a cerca de 32 quilômetros de Maringá. Ele apresentava machucados no pescoço e precisou receber atendimento médico. Durante o atendimento, conforme o relato policial, teria confessado a testemunhas que havia matado a esposa. Enquanto João era atendido, uma equipe da PM foi até o apartamento onde o casal morava.

Marido matou médica e foi encontrado em carro

Marido matou médica e foi encontrado em carro por Reprodução
Marido matou médica e foi encontrado em carro por Reprodução
Marido matou médica e foi encontrado em carro por Reprodução
Marido matou médica e foi encontrado em carro por Reprodução
1 de 4
Marido matou médica e foi encontrado em carro por Reprodução

Um familiar de Gassi havia sido avisado sobre o assassinato e foi ao endereço. Do lado de fora do imóvel, ele percebeu que o bebê estava chorando. A porta precisou ser arrombada e, dentro do apartamento, o familiar encontrou o corpo da médica com sinais de esfaqueamento. O Samu foi acionado e confirmou a morte da mulher.

Conforme o boletim de ocorrência, três facas foram encontradas próximas ao corpo. O bebê não apresentava ferimentos e foi acolhido por familiares da vítima. Não há informações sobre quanto tempo a criança permaneceu sozinha no apartamento após a fuga do suspeito.

João recebeu voz de prisão em flagrante por feminicídio e permanece internado em um hospital sob escolta policial. Ele é advogado e trabalhava como assessor jurídico da Procuradoria-Geral de Marialva, município localizado a cerca de 17 quilômetros de Maringá. Após o crime, ele foi exonerado do cargo. A defesa do suspeito não havia sido localizada.

Gassi também era servidora pública e atuava como médica na Unidade Básica de Saúde (UBS) Nova Aliança, em Sarandi. O município divulgou uma nota de pesar pela morte da profissional e manifestou “repúdio a toda forma de violência contra todas as mulheres”. O caso é investigado pela Polícia Civil, que deverá esclarecer a dinâmica do crime e a motivação.

Leia mais

Imagem - Com dívida de R$ 17 bilhões, Casas Bahia pagou propina milionária

Com dívida de R$ 17 bilhões, Casas Bahia pagou propina milionária

Imagem - De doméstica a juíza: baiana chegou a passar fome e pedir ossos em açougue antes de conquistar 1º lugar em concurso

De doméstica a juíza: baiana chegou a passar fome e pedir ossos em açougue antes de conquistar 1º lugar em concurso

Imagem - IBGE disponibiliza novos mapas-múndi atualizados nesta segunda (7)

IBGE disponibiliza novos mapas-múndi atualizados nesta segunda (7)

Tags:

Feminicídio Marido Matou Médica

Mais recentes

Imagem - Padre é preso suspeito de estuprar coroinha de 19 anos após oferecer bebida alcoólica

Padre é preso suspeito de estuprar coroinha de 19 anos após oferecer bebida alcoólica
Imagem - Funcionária é demitida de atacadista após questionar desconto de R$ 35 mil do plano de saúde por tratamento do filho autista e ganha indenização na Justiça

Funcionária é demitida de atacadista após questionar desconto de R$ 35 mil do plano de saúde por tratamento do filho autista e ganha indenização na Justiça
Imagem - De doméstica a juíza: baiana chegou a passar fome e pedir ossos em açougue antes de conquistar 1° lugar em concurso

De doméstica a juíza: baiana chegou a passar fome e pedir ossos em açougue antes de conquistar 1° lugar em concurso