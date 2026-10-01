DECISÃO

Marinha demite dois oficiais após posse em outros cargos públicos e manda dupla para reserva sem remuneração

Medida administrativa tem efeitos retroativos a julho e decorre de regra do Estatuto dos Militares

Carol Neves

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 08:32

Dois foram demitidos Crédito: Imagem gerada por IA

Dois oficiais da Marinha foram desligados do serviço ativo após assumirem cargos públicos permanentes fora da carreira militar. Um capitão-tenente do Quadro de Engenheiros e um primeiro-tenente passaram para a Reserva Não Remunerada, conforme a Portaria nº 1.309/DPM, de 25 de setembro de 2026. As informações são da revista Sociedade Militar.

A demissão foi determinada pela Diretoria do Pessoal da Marinha, sem pedido dos oficiais, e tem efeitos administrativos retroativos a 15 e 16 de julho, respectivamente. Os novos cargos e os órgãos em que os militares passaram a trabalhar não foram informados.

O desligamento segue o artigo 117 do Estatuto dos Militares, que prevê a demissão de ofício de oficiais da ativa que assumam cargo ou emprego público permanente estranho à carreira. O ato não aponta crime ou infração disciplinar.

Antes da saída definitiva, os dois já haviam sido colocados na condição de agregados por uma portaria de agosto, em razão da posse nos novos cargos.