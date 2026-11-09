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Marinha resgata velejador de 70 anos após queda e emergência médica a 1,6 mil km da costa

Americano participava de regata de volta ao mundo quando teve o estado de saúde agravado; resgate mobilizou helicóptero e corveta da Marinha em pleno Atlântico Sul

  • Foto do(a) author(a) Mariana Rios

  • Mariana Rios

Publicado em 9 de novembro de 2026 às 10:26

Velejador Guy deBoer é transportado de helicóptero após resgate no Atlântico Sul
Velejador Guy deBoer é transportado de helicóptero após resgate no Atlântico Sul Crédito: Suboficial Paulo Henrique Magalhães Silva/Marinha do Brasil

Um velejador americano foi resgatado pela Marinha do Brasil no domingo (8), após passar mal a bordo de sua embarcação em pleno Atlântico Sul. Guy deBoer, de 70 anos, que participava de uma regata internacional de volta ao mundo em solitário, estava a aproximadamente 1,6 mil quilômetros a leste do Rio de Janeiro quando recebeu atendimento. A operação exigiu o envio de um helicóptero e de um navio de guerra.

O pedido de socorro foi feito no sábado (7), depois que o estado de saúde do competidor se agravou. Cinco dias antes, ele havia sofrido uma queda dentro do veleiro Spirit. A operação foi coordenada pelo Salvamar Sueste, estrutura da Marinha responsável pelas ações de busca e salvamento na região.

Marinha do Brasil resgata velejador de 70 anos em alto-mar no Atlântico Sul

Velejador Guy deBoer é transportado de helicóptero após resgate no Atlântico Sul por Suboficial Paulo Henrique Magalhães Silva/Marinha do Brasil e Divulgação/Marinha do Brasil
Na avaliação inicial, foram identificados sinais de desidratação acentuada e exaustão por Suboficial Paulo Henrique Magalhães Silva/Marinha do Brasil e Divulgação/Marinha do Brasil
Corveta Barroso alterou seu rumo e ajustou a velocidade para atender à emergência no Atlântico Sul por Suboficial Paulo Henrique Magalhães Silva/Marinha do Brasil e Divulgação/Marinha do Brasil
Apesar do quadro clínico, o velejador apresentava sinais vitais estáveis. Foram iniciados procedimentos de hidratação venosa e administração de antibióticos por Suboficial Paulo Henrique Magalhães Silva/Marinha do Brasil e Divulgação/Marinha do Brasil
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Velejador Guy deBoer é transportado de helicóptero após resgate no Atlântico Sul por Suboficial Paulo Henrique Magalhães Silva/Marinha do Brasil e Divulgação/Marinha do Brasil

A Corveta Barroso, que retornava de uma missão na África, foi desviada para atender à ocorrência. O navio estava a cerca de 460 quilômetros do veleiro e alterou a rota e a velocidade para chegar o mais rápido possível ao local.

Enquanto a embarcação se aproximava, um helicóptero AH-11B Super Lynx decolou da corveta com tripulantes e dois mergulhadores para antecipar o resgate. A operação enfrentou condições meteorológicas adversas, com ventos de 20 a 25 nós (aproximadamente 37 a 46 km/h) e ondas de 1,5 a 2 metros de altura.

Após ser retirado do veleiro, deBoer recebeu os primeiros cuidados médicos a bordo do helicóptero. A avaliação identificou sinais de desidratação acentuada e exaustão. Apesar do quadro, ele apresentava sinais vitais estáveis. A equipe iniciou procedimentos de hidratação pela veia e administração de antibióticos.

O resgate foi comemorado por Don McIntyre, fundador da Golden Globe Race, competição da qual a regata faz parte. Ele agradeceu à Marinha brasileira pela rapidez e pelo profissionalismo da operação.

Em declaração divulgada pela Agência Marinha de Notícias, o comandante da Corveta Barroso, capitão de fragata Paulo Bacchini Munis, destacou que o resultado foi consequência do treinamento e da preparação das equipes para operações de emergência em alto-mar.

Tags:

Resgate Velejador Marinha

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