FOI PRESA

'Matei minha filha': mãe joga menina de 4 anos de viaduto de 20 metros em São Paulo

Criança foi socorrida pelo Samu, mas não resistiu aos ferimentos

Esther Morais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 09:50

Mãe joga menina de 4 anos de viaduto de 20 metros em São Paulo Crédito: Reprodução

Uma mulher de 23 anos foi presa em flagrante após jogar a própria filha, de 4 anos, de um viaduto de aproximadamente 20 metros de altura, em São Paulo, no domingo (15). A criança caiu na Avenida 23 de Maio, foi socorrida pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levada ao Hospital das Clínicas, mas não resistiu aos ferimentos.

Segundo o registro policial, duas testemunhas que passavam de carro pelo local viram a mulher próxima ao parapeito com a criança e, em seguida, presenciaram o momento em que ela a lançou. O motorista chegou a buzinar, mas a mulher correu e gritou: “Matei minha filha”.

A suspeita foi detida pela Guarda Civil Metropolitana (GCM) e autuada por homicídio qualificado. Ela foi encaminhada para atendimento médico e permaneceu sob observação, acompanhada por agentes. Até o registro da ocorrência, não havia previsão de alta.

De acordo com a polícia, a mulher não tinha antecedentes criminais. A motivação do crime ainda é desconhecida. A GCM relatou que ela aparentava estar em surto, mas essa condição ainda não havia sido confirmada por avaliação médica ou perícia.