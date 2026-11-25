BLACK FRIDAY

McDonald’s anuncia McFlurry por R$ 1,99, combo por R$ 19,90 e sobremesa grátis

Promoções ficam disponíveis no aplicativo durante a última semana de novembro

Thais Borges

Publicado em 25 de novembro de 2026 às 15:11

McFlurry de ovomaltine Crédito: Reprodução

A Méqui Friday, campanha promocional do McDonald's, para a Black Friday, está com nova oferta para os consumidores até segunda-feira (30). Nesta etapa da ação, o destaque é o McFlurry Ovomaltine, que poderá ser comprado por R$ 1,99. A promoção é válida exclusivamente das 15h às 17h, período reservado para aproveitar o desconto no aplicativo da marca.

A novidade integra uma edição especial da Méqui Friday, que substituiu a tradicional busca por cupons por um jogo interativo em Pixel Art, disponível no App do Méqui. Na plataforma, os consumidores podem avançar por diferentes fases, enfrentar um chefão e desbloquear recompensas. A proposta é transformar a procura por descontos em uma experiência de entretenimento dentro do ambiente digital da rede.

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Outra oferta que continua disponível é o combo com Big Mac, McFritas Pequena e bebida de 300 ml, vendido por R$ 19,90. Para garantir os descontos, os clientes devem acessar o aplicativo do McDonald's e resgatar as ofertas. Os pedidos podem ser retirados no balcão, no Drive-Thru ou por meio da modalidade Peça e Retire.

Além disso, os consumidores que realizarem a primeira compra pelo aplicativo do Méqui, no valor mínimo de R$ 15, utilizando o código “ZERANDO”, ganham um sundae grátis. A condição é válida até o dia 30 de novembro.