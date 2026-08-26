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McFish volta ao McDonald’s em setembro com quatro versões e novo sanduíche Deluxe

Após cerca de um ano e meio fora do cardápio, sanduíche de peixe retorna ao Brasil com opção inédita

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 26 de agosto de 2026 às 12:55

McFish vai voltar ao cardápio
McFish vai voltar ao cardápio Crédito: Divulgação

O McFish está de volta ao McDonald’s Brasil. Depois de aproximadamente um ano e meio longe do cardápio, o sanduíche de peixe retorna em setembro em quatro versões, incluindo uma novidade: o McFish Deluxe, que acrescenta alface e tomate à receita tradicional.

Segundo as informações, o retorno terá as versões já conhecidas McFish e McFish Duplo, além das novas opções Deluxe e Deluxe Duplo.

A composição do McFish Deluxe mantém os principais ingredientes do sanduíche tradicional, com pão, filé de peixe, queijo cheddar e molho tártaro. A diferença fica por conta da inclusão de alface e tomate, proposta que busca uma experiência "mais crocante e refrescante".

Os 10 sanduíches menos calóricos do McDonald's no Brasil em 2026

Hamburger - 242Kcal por Divulgação
Cheeseburger - 291Kcal por Divulgação
Chicken Jr. - 349Kcal por Divulgação
McChicken - 403Kcal por Divulgação
McChicken Bacon - 409Kcal por Divulgação
Duplo Cheeseburger - 428Kcal por Divulgação
Duplo Burger Bacon - 441Kcal por Divulgação
Cheddar McMelt - 509Kcal por Divulgação
Big Mac - 524Kcal por Divulgação
Triplo Burger - 549Kcal por Divulgação
1 de 10
Hamburger - 242Kcal por Divulgação

A rede também prepara uma alternativa para quem prefere salada. A Salada Mix poderá ser montada com a carne do McFish e levará bacon triturado, picles, cebola shoyu, tomate-cereja e alface.

Retorno terá campanha inspirada em Atlântida

Para marcar a volta do produto, a campanha de 2026 será construída em torno do imaginário de Atlântida, ilha lendária descrita pelo filósofo grego Platão. A ação terá como assinatura "A receita perdida de Atlântida", segundo o portal GKPB.

Na narrativa criada para a campanha, o mistério envolvendo a civilização desaparecida no mar será relacionado ao retorno da receita do McFish. A história de Atlântida atravessa séculos e já serviu de inspiração para livros, filmes, séries, quadrinhos e jogos.

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Quando o McFish volta?

A pré-venda das opções da linha McFish 2026 começa em 1º de setembro, exclusivamente pelo aplicativo do McDonald’s. A partir de 8 de setembro, os sanduíches passam a ser comercializados normalmente por todos os canais de venda da rede.

Os preços sugeridos ainda não foram divulgados.

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