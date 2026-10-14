CRIME

'Me chamou de Zé Buceta', diz vizinho suspeito de matar casal a tiros em condomínio

João Victor Rodrigues disse que sua relação com o casal era boa e que costumava beber com eles

Metrópoles

Publicado em 14 de outubro de 2026 às 11:03

João Victor Rodrigues Alves de Oliveira negou crime Crédito: Reprodução

Suspeito de matar o casal Larissa Rodrigues de Paula, 24 anos, e Alan Tons, 34, em Ceilândia, na madrugada de domingo (11/10), João Victor Rodrigues Alves de Oliveira, disse que estava em uma distribuidora no momento do assassinato. Em depoimento à Polícia Civil (PCDF), após se entregar na 15ª Delegacia de Polícia (Ceilândia Centro), ele afirmou que ficou sabendo do crime por meio das imprensa.

“Quando eu vi o casal, era a Larissa e o Alan. Aí eu não acreditei. Estavam falando que eu tinha matado, sendo que tenho como provar onde eu estava, tenho testemunha de onde eu estava”, garantiu. João Victor afirmou que tinha uma boa relação com o casal e descreveu alguns momentos de confraternização entre eles. “No dia do aniversário (do Alan), ele me chamou para beber. Tivemos apenas uma discussão porque ele estava bêbado falando coisas sobre a esposa dele, mas fora isso não tenho nada contra ele. Nos tratávamos bem, até nos chamávamos de ‘príncipe’.”