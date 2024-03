EDUCAÇÃO

MEC volta a adiar divulgação da segunda chamada do Prouni

Após registrar problemas na divulgação da segunda chamada do Programa Universidade para Todos (Prouni), o Ministério da Educação (MEC) voltou a adiar o prazo para publicar o resultado. A previsão agora é que a lista seja divulgada nesta sexta-feira (1º) no Portal Único de Acesso ao Ensino Superior.

Notícias relacionadas:MEC adia divulgação da segunda chamada do Prouni.MEC divulga nesta terça-feira segunda chamada do Prouni.Segundo o MEC, a primeira edição de 2024 do Prouni recebeu 716.759 inscrições. São ofertadas 406.428 bolsas, sendo 308.977 integrais e 97.451 parciais em 15.482 cursos de 1.028 instituições.