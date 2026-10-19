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Médica de famosos que recusou ministério de Bolsonaro: quem é a cardiologista que atende Janones na UTI

Ela acompanhou Anitta e a mãe de Juliette, é professora da USP e rejeitou convite para comandar a Saúde durante a pandemia

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 13:27

A infectologista e cardiologista Ludhmila Hajjar
A infectologista e cardiologista Ludhmila Hajjar Crédito: Egberto Nogueira / Divulgação

Responsável pelo atendimento do deputado federal André Janones (Rede-MG), internado com arritmia cardíaca em São Paulo nesta segunda-feira (19), Ludhmila Hajjar reúne entre seus pacientes artistas e nomes de diferentes campos da política. A cardiologista também ficou conhecida por recusar um convite de Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Saúde, em 2021. 

Janones deu entrada no Hospital Vila Nova Star durante a madrugada, após acompanhar presencialmente o debate entre Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), na Band. Segundo a assessoria do parlamentar, ele apresentou arritmia grave e falta de ar e foi internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI).

Curiosidades sobre André Janones

Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução
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André Janones por Paulo Sergio/Agência Câmara
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Janones teria namorado ex-bbb Iris Stefanelli por Reprodução

À frente da cardiologia do hospital, Ludhmila tem uma trajetória que passa pela assistência, pelo ensino e pela pesquisa. Formada em medicina pela Universidade de Brasília em 2000, fez residência em clínica médica no Hospital das Clínicas da USP e em cardiologia no Instituto do Coração (InCor). Também concluiu doutorado na instituição paulista.

Desde 2023, é professora titular de Emergências Clínicas da Faculdade de Medicina da USP. Sua atuação inclui a direção da cardio-oncologia do InCor e a coordenação da mesma área no Instituto do Câncer do Estado de São Paulo (Icesp). Durante a pandemia, coordenou a UTI Covid do Hospital das Clínicas, em 2020 e 2021. 

Entre os atendimentos de maior repercussão está o de Anitta. Em julho de 2022, a cantora ficou sob os cuidados de uma equipe chefiada por Ludhmila e pelo diretor-geral do Vila Nova Star, Pedro Loretti, após passar por uma cirurgia para tratar endometriose. 

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A cardiologista também comandou o atendimento de Fátima, mãe de Juliette, que precisou de um procedimento cardíaco. Reportagem da Veja São Paulo publicada em 2021 relacionou ainda entre seus pacientes a cantora Roberta Miranda, os ministros do Supremo Tribunal Federal Gilmar Mendes e Dias Toffoli e os políticos Rodrigo Maia e Ronaldo Caiado. 

Foi durante a crise sanitária que a médica recebeu o convite para substituir Eduardo Pazuello no Ministério da Saúde. Após conversar com Bolsonaro, anunciou, em março de 2021, que não assumiria o cargo, alegando principalmente razões técnicas. Em entrevista à CNN Brasil, relatou divergências sobre o chamado tratamento precoce e a adoção de lockdown em determinadas situações. Ela defendia a vacinação em massa e medidas de isolamento social. 

No ano seguinte, Ludhmila integrou a equipe de transição do governo Lula na área da saúde, participando das discussões sobre as prioridades para a gestão que começaria em 2023. 

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