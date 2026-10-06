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Médica é afastada após orientação para não dar alta a pacientes 'petistas' na eleição

Maternidade de Goiânia afirma que declaração ocorreu em grupo privado e não representa a instituição

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 12:26

Mensagem enviada pela médica
Mensagem enviada pela médica Crédito: Reprodução

A médica Marcella Segato de Sousa Melo, chefe da ginecologia e obstetrícia do Hospital Municipal da Mulher e Maternidade Célia Câmara, em Goiânia, foi afastada da escala após a divulgação de mensagens em que teria orientado colegas a não liberar pacientes no fim de semana das eleições por considerar que a maioria era simpatizante do PT.

O Ministério Público Federal apresentou denúncia contra a profissional. Nos registros obtidos pela TV Anhanguera, a orientação atribuída à médica fazia referência ao sábado e ao domingo (4), dia da votação.

"Quem estiver na enfermaria sábado e domingo, não dar alta para ninguém, a maioria é petista".

Famosos que não se elegeram nas Eleições 2026

José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução
Silvia Abravanel (PSD) - 22.464 votos por Reprodução
Rachel Sheherazade (PSD) - 22.451 votos por Reprodução
Geraldo Luís (Avante): 10.176 votos por Reprodução | Instagram
Tiririca (PL): 5.523 votos por Divulgação/Instagram @domingosneto
Adrilles Jorge (União Brasil) - Ex-BBB - 26.694 votos por Reprodução
Cantor Netinho De Paula (MDB) - 19.336 votos por Divulgação
Jean Wyllys (PT) - 18.073 votos por Agência Brasil
Luis Fabiano (MDB) - 9.613 votos por Reproduçao
Caneta Azul - Manoel Gomes (Avante) - 7.239 votos por Reprodução/Redes Sociais
MC Gui (PSD) - 7.378 votos por Reprodução
Baianinho De Mauá (União Brasil) - 7.452 votos por Marcos Ribolli
Goleiro Sérgio (Solidariedade) - 9.565 votos por Reprodução
Eduardo Xaropinho do Ratinho (PDT) - 15.382 votos por Reprodução
Marquito do Ratinho (PSD) - 1.595 votos por Reprodução/Redes Sociais
Jogador Finazzi (MDB) — 1.069 votos por Divulgação/Parauapebas
Sarah Poncio (Solidariedade) - 20.474 votos por Reprodução
Andrea Sorvetão (DC) - 2.529 votos por Reprodução?/ Instagram
Conrado, marido de Andréa Sorvetão (Democracia Cristã) - 2.282 votos  por Reprodução/Instagram
Inês Brasil (PSB) - 3.145 votos por Divulgação
Ator Humberto Martins (DC) - 1.124 votos por Reprodução | Instagram
Ex-BBB Matteus Amaral (PP) - 51.437 votos por Reprodução/Instagram
Antonia Fontenelle (PSDB) - 3.873 votos por Reprodução
Sikêra Júnior (Republicanos ) - 37.050 votos por Reprodução
Técnico Vanderlei Luxemburgo (PODE) - 67.987 votos por Rodrigo Coca/Ag.Corinthians
Val Marchiori (Republicanos) - 5.025 votos  por Reprodução
Menina da Bota, Maria José Mendes da Cruz (União Brasil) - 9.789 votos por Reprodução
Ex-BBB Vivian Amorim (União Brasil) - 10.807 votos  por Reprodução/Instagram
Ex-BBB Lucas Penteado (PT) - 3.448 votos por Reprodução
Ex-BBB 8 Gyselle Soares (PP) desistiu da candidatura a deputada federal pelo Piauí em setembro por Reprodução
Marcelinho Carioca (Republicanos) - 2.400 votos por Reprodução
Edmundo (PSDB) - 18.072 votos   por Reprodução
1 de 32
José Luís Datena (PSB) - 51.071 votos por Reprodução

Ao se manifestar sobre o caso, a maternidade informou que as mensagens foram compartilhadas em um grupo interno e privado de médicos. A unidade classificou as declarações como pessoais e afirmou que elas não representam a administração nem a instituição responsável pela gestão do hospital.

Em nota, o hospital ressaltou que decisões sobre internação, permanência e alta devem seguir critérios clínicos, técnicos, éticos e de segurança, independentemente das convicções políticas dos pacientes. Também declarou que não adota posicionamento político-partidário.

A administração anunciou que adotará procedimentos internos para apurar os fatos e seu contexto, com garantia de contraditório. Caso sejam identificadas condutas contrárias às normas institucionais e profissionais, a unidade informou que tomará as medidas cabíveis.

A Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia também afirmou ter iniciado medidas administrativas para apuração assim que soube do episódio. Segundo a pasta, as equipes receberam reforço nas orientações para assegurar atendimento ético, adequado e respeitoso aos usuários do SUS.

O Conselho Regional de Medicina do Estado de Goiás (Cremego), por sua vez, informou que denúncias sobre a conduta ética de médicos são apuradas sob sigilo. O órgão também disse que solicita esclarecimentos ao responsável técnico da instituição mencionada nas denúncias.

A reportagem não localizou a médica para comentar o caso. 

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