CRIME

Médica encontrada morta ao lado do filho bebê levou 14 facadas, diz laudo

Marido também a esganou; feminicídio ocorreu em Maringá

Metrópoles

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:43

Marido matou médica e foi encontrado em carro Crédito: Reprodução

Gassi Paola de Souza Mazia, médica de 37 anos encontrada sem vida ao lado do filho bebê, morreu em razão de uma hemorragia aguda após levar 14 facadas e ser esganada, em Maringá (PR). A informação consta no laudo pericial da vítima e foi divulgada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

O feminícidio ocorreu na noite do último dia 5. Segundo as investigações, a médica teria sido assassinada pelo marido dela, João Vitor Domingues Romeiro, de 25 anos, preso no mesmo dia do crime.

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