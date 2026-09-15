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Médica encontrada morta ao lado do filho bebê levou 14 facadas, diz laudo

Marido também a esganou; feminicídio ocorreu em Maringá

  • Foto do(a) author(a) Metrópoles

  • Metrópoles

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 13:43

Marido matou médica e foi encontrado em carro
Marido matou médica e foi encontrado em carro Crédito: Reprodução

Gassi Paola de Souza Mazia, médica de 37 anos encontrada sem vida ao lado do filho bebê, morreu em razão de uma hemorragia aguda após levar 14 facadas e ser esganada, em Maringá (PR). A informação consta no laudo pericial da vítima e foi divulgada pela Polícia Civil do Paraná (PCPR).

O feminícidio ocorreu na noite do último dia 5. Segundo as investigações, a médica teria sido assassinada pelo marido dela, João Vitor Domingues Romeiro, de 25 anos, preso no mesmo dia do crime.

Marido matou médica e foi encontrado em carro

Marido matou médica e foi encontrado em carro por Reprodução
Marido matou médica e foi encontrado em carro por Reprodução
Marido matou médica e foi encontrado em carro por Reprodução
Marido matou médica e foi encontrado em carro por Reprodução
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Marido matou médica e foi encontrado em carro por Reprodução

Leia a matéria completa no portal Metrópoles, parceiro do jornal Correio.

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Imagem - Familiar de marido que matou médica e deixou corpo com filho de oito meses denunciou crime após ouvir confissão

Familiar de marido que matou médica e deixou corpo com filho de oito meses denunciou crime após ouvir confissão

Tags:

Crime Feminicído Violência Contra A Mulher

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