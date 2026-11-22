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Wladmir Pinheiro
Publicado em 22 de novembro de 2026 às 15:52
Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após o carro em que estavam bater em uma árvore e em uma placa de trânsito, na madrugada deste domingo (22), em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. Os ocupantes voltavam de uma festa quando ocorreu o acidente.
A colisão aconteceu no trecho entre Porto de Galinhas e Serrambi, dois dos principais destinos turísticos do estado. O grupo havia participado da festa Bikini Memories, que teve entre as atrações os cantores Nattan e Zé Vaqueiro.
Médica, modelo, dentista e empresário morrem em acidente em PE
A única sobrevivente, Natália Lins Peixoto Recco, foi socorrida e levada para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.
Ela apresenta quadro de saúde estável e será transferida para uma unidade da rede privada. A idade e a profissão dela não foram divulgadas.
Entre as vítimas está Beatriz de Melo Acioli, natural de Alagoas. Médica, ela trabalhava como residente de clínica médica na Rede D'Or. Ela não teve a idade divulgada.
David do Nascimento Mello, 27 anos, era empresário e natural de Atalaia, na Zona da Mata de Alagoas. Ele dirigia o veículo no momento da colisão.
Também morreu Fernanda Eloi, de 31 anos, modelo natural de Gravatá, no Agreste pernambucano.
A quarta vítima foi identificada como Ingrid Shelda Santos Machado, dentista que morava em Bezerros, também no Agreste de Pernambuco. Ela realizava procedimentos estéticos e morreu um dia antes de completar 26 anos.