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Médica, modelo, dentista e empresário morrem em acidente após festa: carro saiu da pista e bateu contra árvore em Pernambuco

Os ocupantes voltavam de uma festa quando ocorreu o acidente

Wladmir Pinheiro

Publicado em 22 de novembro de 2026 às 15:52

Médica, modelo, dentista e empresário estavam em carro que bateu contra árvore Crédito: Reprodução

Quatro pessoas morreram e uma ficou ferida após o carro em que estavam bater em uma árvore e em uma placa de trânsito, na madrugada deste domingo (22), em Ipojuca, no Litoral Sul de Pernambuco. Os ocupantes voltavam de uma festa quando ocorreu o acidente.

A colisão aconteceu no trecho entre Porto de Galinhas e Serrambi, dois dos principais destinos turísticos do estado. O grupo havia participado da festa Bikini Memories, que teve entre as atrações os cantores Nattan e Zé Vaqueiro.

Médica, modelo, dentista e empresário morrem em acidente em PE 1 de 5

A única sobrevivente, Natália Lins Peixoto Recco, foi socorrida e levada para o Hospital Dom Helder Câmara, no Cabo de Santo Agostinho, na Região Metropolitana do Recife.

Ela apresenta quadro de saúde estável e será transferida para uma unidade da rede privada. A idade e a profissão dela não foram divulgadas.

Quem são as vítimas do acidente?

Médica Beatriz Acioli foi uma das vítimas de acidente em Ipojuca Crédito: Reprodução

Entre as vítimas está Beatriz de Melo Acioli, natural de Alagoas. Médica, ela trabalhava como residente de clínica médica na Rede D'Or. Ela não teve a idade divulgada.

David do Nascimento Mello era de Alagoas Crédito: Reprodução

David do Nascimento Mello, 27 anos, era empresário e natural de Atalaia, na Zona da Mata de Alagoas. Ele dirigia o veículo no momento da colisão.

Fernanda Severina de Eloi tinha 31 anos Crédito: Reprodução

Também morreu Fernanda Eloi, de 31 anos, modelo natural de Gravatá, no Agreste pernambucano.

Ingrid Shelda Santos Machado tinha 25 anos Crédito: Reprodução