INFLUENCIADOR

Médico com 1,6 milhão de seguidores é condenado por divulgar informações falsas sobre mamografia

Sentença aponta manipulação de conceitos científicos e determina indenização por dano moral coletivo, além de multa diária em caso de descumprimento

Thais Borges

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 13:38

Câncer de mama Crédito: Shutterstock/Reprodução

A Justiça Federal em Minas Gerais condenou o médico e influenciador digital Lucas Ferreira Matos por disseminar desinformação sobre a mamografia e o câncer de mama em seus perfis no YouTube e no Instagram. A decisão atende a uma ação civil pública apresentada pela Advocacia-Geral da União (AGU) e estabelece o pagamento de R$ 100 mil por danos morais coletivos.

Pela sentença, o médico também está proibido de voltar a divulgar que a mamografia aumenta a incidência de câncer, sob pena de multa diária em caso de descumprimento. Natural de Belo Horizonte, Matos tem 1,6 milhão de seguidores em suas redes sociais e já havia sido obrigado, por decisão liminar em outubro do ano passado, a retirar publicações com informações falsas sobre o tema.

Um dos principais pontos analisados no processo foi o equilíbrio entre a liberdade de expressão e a proteção do direito fundamental à saúde pública. A Justiça considerou que, ao utilizar sua autoridade profissional para disseminar informações em larga escala nas plataformas digitais, o médico assume responsabilidades ainda maiores. Nesse sentido, a sentença destacou que “os deveres de veracidade, prudência e responsabilidade social intensificam-se significativamente”.

“A livre emissão de pensamento não pode servir de biombo para a disseminação deliberada de falsidades fáticas ou asserções desprovidas de sustentação científica mínima, máxime quando ostentam aptidão objetiva para sabotar políticas públicas preventivas e induzir vulneráveis à renúncia ou ao retardamento de exames imprescindíveis à sobrevida humana”, pontuou o juiz federal Felipe Aguiar.

Manipulação de conceitos

Na tentativa de sustentar sua defesa, o influenciador recorreu a discussões acadêmicas sobre o assunto. A Justiça, no entanto, considerou o parecer técnico-científico elaborado pelo Hospital do Câncer III e pelo Instituto Nacional do Câncer (Inca), que concluiu que o “réu manipulou conceitos epidemiológicos legítimos para construir um discurso sensacionalista cientificamente inverídico”.

A decisão também apontou que o ensaio clínico utilizado por Matos para estabelecer uma relação entre a radiação emitida pela mamografia e o aumento da incidência de câncer é reconhecido pela comunidade oncológica internacional por apresentar graves falhas metodológicas.

Sobre os danos morais coletivos, a sentença avaliou que a conduta do médico “alcançou contornos de extrema gravidade social”, uma vez que “desgasta a confiança popular nas diretrizes sanitárias nacionais, corrói o patrimônio informacional coletivo e ostenta manifesto potencial para afastar mulheres dos programas de rastreamento precoce do SUS”.