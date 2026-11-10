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Médico de 30 anos desaparece e é encontrado morto em propriedade rural; polícia investiga caso

José Augusto Nogueira Ribas estava desaparecido desde a madrugada de segunda-feira (9). Corpo foi localizado em um depósito de dejetos animais, e perícia preliminar não apontou sinais de violência

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 17:49

Médico de 30 anos desaparece e é encontrado morto em propriedade rural; polícia investiga caso
Médico de 30 anos desaparece e é encontrado morto em propriedade rural; polícia investiga caso Crédito: Reprodução

O desaparecimento de um médico de 30 anos terminou de forma trágica em Xanxerê, no Oeste de Santa Catarina. José Augusto Nogueira Ribas foi encontrado morto na manhã de segunda-feira (9), dentro de uma esterqueira — estrutura usada para armazenar dejetos animais — em uma propriedade rural. A Polícia Civil investiga as circunstâncias da morte e, inicialmente, trabalha com a hipótese de acidente. As informações são do g1 Santa Catarina.

Clínico geral, José estava desaparecido desde a madrugada do mesmo dia. O corpo foi localizado por equipes do Corpo de Bombeiros na comunidade de Linha Passo Trancado, na zona rural do município. Segundo a perícia preliminar, não havia sinais de violência ou indícios de homicídio.

A identidade do médico foi confirmada pelo Hospital Regional do Oeste (HRO), onde ele trabalhava desde janeiro de 2025. Em nota, a instituição lamentou a morte e destacou a atuação profissional e a relação de José com colegas e pacientes. “Uma trajetória marcada pelo cuidado, profissionalismo e pelas relações construídas ao longo de sua caminhada na instituição”, afirmou a entidade. O médico era chamado carinhosamente de Guto.

Corpo foi encontrado após remoção dos dejetos

Os bombeiros foram acionados durante a madrugada para realizar buscas na comunidade de Linha Passo Trancado. A equipe ouviu testemunhas e fez uma varredura preliminar na região até as 5h, mas não conseguiu localizar o médico. Por volta das 8h, foi realizada a sucção e a remoção dos dejetos acumulados na esterqueira, que tem aproximadamente três metros de profundidade. Durante o procedimento, o corpo de José Augusto foi encontrado.

O carro do médico também foi localizado na região. As circunstâncias que levaram o profissional até o depósito ainda são investigadas. A Polícia Civil instaurou um inquérito para esclarecer o caso. De acordo com a perícia preliminar, o corpo não apresentava sinais de violência, e não foram identificados indícios de homicídio. Com isso, a principal hipótese investigada é a de morte acidental.

Em comunicado, a Secretaria de Estado da Saúde e a Associação Hospitalar Lenoir Vargas Ferreira (ALVF) manifestaram pesar pela morte de José Augusto Nogueira Ribas. A nota destacou que o profissional integrava a equipe do Hospital Regional do Oeste desde janeiro de 2025 e deixou sua contribuição para a instituição. A manifestação também prestou solidariedade aos familiares, amigos e colegas de trabalho.

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