SAÚDE DO EX-PRESIDENTE

Médico de Bolsonaro explica causa da internação: tomografia apontou obstrução quase total do intestino

Brasil Caiado relatou que exames identificaram bloqueio parcial do intestino delgado; neste sábado (21), Bolsonaro recebeu sonda nasal, que permitiu retirar quase um litro de resíduos alimentares

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 10:09

Jair Bolsonaro Crédito: VINÍCIUS SCHMIDT/METRÓPOLES @vinicius.foto

Jair Bolsonaro foi internado após apresentar um quadro de obstrução intestinal quase total, identificada em uma tomografia do abdômen. A informação foi detalhada pelo médico do ex-presidente, Brasil Caiado, em entrevista concedida na sexta-feira (20), antes dos procedimentos realizados neste sábado (21).

Segundo o médico, Bolsonaro começou a sentir dores abdominais agudas, acompanhadas de distensão na região. O quadro piorou ao longo do dia, e o histórico de cirurgias do ex-presidente levou a equipe médica a considerar inicialmente a possibilidade de uma obstrução intestinal.

A tomografia confirmou uma obstrução parcial, mas quase total, do intestino delgado, associada à presença de aderências na parede abdominal. Diante do resultado, a equipe optou inicialmente por manter o ex-presidente sob medicação e observação, para acompanhar a evolução do quadro antes de definir a conduta médica.

“Hoje ele ficará apenas sob medicação e observação”, afirmou Brasil Caiado na entrevista. Na ocasião, o médico explicou que a decisão sobre os próximos passos seria tomada após a avaliação da evolução clínica.

Bolsonaro recebeu sonda nasal neste sábado

Já na madrugada deste sábado (21), Bolsonaro recebeu uma sonda nasal, que possibilitou a retirada de quase um litro de resíduos alimentares, segundo relato do filho, Carlos Bolsonaro, que passou a noite com o pai no hospital.

Nas redes sociais, Carlos afirmou que os sintomas voltam quando os efeitos dos medicamentos passam. Entre as manifestações relatadas estão enjoos, distensão abdominal, dores e soluços. Segundo ele, a situação aumenta o risco de broncoaspiração, quando conteúdo do estômago pode ser levado para os pulmões.

O filho também disse que nunca havia visto o pai naquele estado e que as possibilidades de tratamento estavam sendo avaliadas. Uma delas, segundo o relato, pode ser a realização de uma nova cirurgia. Bolsonaro já passou por diversos procedimentos desde que foi atingido por uma facada durante a campanha eleitoral de 2018.