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Médico é denunciado por população após usar tomada de unidade de saúde para carregar carro elétrico

Profissional do Mais Médicos foi flagrado em vídeo usando uma extensão ligada à unidade

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:46

Profissional usava extensão para carregar carro
Profissional usava extensão para carregar carro Crédito: Reprodução

Um médico vinculado ao Programa Mais Médicos foi denunciado após utilizar uma tomada de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) de Pará de Minas, em Minas Gerais, para recarregar o próprio carro elétrico. A situação ganhou repercussão nas redes sociais depois que um vídeo mostrou o veículo estacionado na calçada e ligado à unidade por meio de uma extensão que atravessava o muro.

Segundo informações do g1, a Prefeitura de Pará de Minas, o automóvel pertence a um profissional que atua no município como bolsista do programa federal Mais Médicos para o Brasil. O caso foi classificado pela administração municipal como uma grave intercorrência, com possível uso indevido de patrimônio público.

Em nota, a prefeitura afirmou repudiar qualquer desvio de finalidade de bens e estruturas mantidos pelo poder público. A Secretaria Municipal de Saúde informou que está preparando, junto à Procuradoria-Geral do Município, uma notificação formal ao médico. A ocorrência também será comunicada à Comissão de Coordenação Estadual (CCE) e à Coordenação Nacional do Mais Médicos, vinculada ao Ministério da Saúde.

O município pretende solicitar a abertura de um procedimento disciplinar para avaliar a conduta do profissional e a eventual aplicação das penalidades previstas nas regras do programa. O Ministério da Saúde foi procurado para informar se já havia sido notificado sobre o episódio, mas não respondeu.

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