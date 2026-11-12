VIOLÊNCIA CONTRA A MULHER

Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo

Vítima acionou a Polícia Militar e relatou que foi agredida pelo companheiro, que estaria armado com uma faca e trancado no apartamento; rendição foi negociada pelo Bope

Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:36

Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo Crédito: Reprodução

Um médico identificado como Adriano Bispo, 38 anos, foi preso no domingo (8), suspeito de estuprar e agredir a namorada em um condomínio residencial localizado na Rua Marcos Macêdo, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A ocorrência mobilizou uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que precisou negociar a rendição do homem.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados pela própria vítima. Ela relatou que havia sido agredida pelo companheiro e que ele estava armado com uma faca e permanecia trancado no apartamento. Segundo o relato da mulher à polícia, ela foi agredida pelo companheiro com chutes e pisões na região abdominal.

Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo 1 de 7

Após as agressões, a vítima afirmou ter ficado desorientada e teve episódios de vômito e evacuação involuntária. Ainda de acordo com o depoimento, ela conseguiu chegar ao banheiro e permaneceu no local até encontrar uma oportunidade de escapar. Quando o namorado entrou no banheiro, a mulher percebeu que a porta da residência estava aberta, saiu do imóvel e buscou ajuda.

Quando os policiais chegaram ao condomínio, o suspeito se recusou a sair do imóvel. Diante da situação, uma equipe especializada foi chamada para conduzir a negociação. De acordo com a PM, o homem se rendeu por volta das 23h25, após a atuação dos policiais. Não foi necessário arrombar a porta nem realizar uma entrada tática no apartamento. Após a prisão, o médico e a namorada foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza.

Médico foi autuado por lesão corporal e estupro

Na delegacia, o homem foi autuado pelos crimes de lesão corporal e estupro, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, envolvendo violência física e sexual.

Nas redes sociais, o médico se apresentava como especialista em medicina funcional e integrativa. No entanto, uma consulta ao perfil profissional disponível no Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec) não aponta a especialidade registrada. Ele costumava usar a rede social para divulgar conteúdos sobre nutrologia, emagrecimento, reposição hormonal e uso de anabolizantes. Após a repercussão do caso, o perfil em que o médico acumulava milhares de seguidores foi retirado do ar.

De acordo com a imprensa local, o médico é formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) desde 2013