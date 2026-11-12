Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo

Vítima acionou a Polícia Militar e relatou que foi agredida pelo companheiro, que estaria armado com uma faca e trancado no apartamento; rendição foi negociada pelo Bope

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 12 de novembro de 2026 às 15:36

Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo
Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo Crédito: Reprodução

Um médico  identificado como Adriano Bispo, 38 anos, foi preso no domingo (8), suspeito de estuprar e agredir a namorada em um condomínio residencial localizado na Rua Marcos Macêdo, no bairro Aldeota, em Fortaleza. A ocorrência mobilizou uma equipe do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope), que precisou negociar a rendição do homem.

Segundo a Polícia Militar, os agentes foram acionados pela própria vítima. Ela relatou que havia sido agredida pelo companheiro e que ele estava armado com uma faca e permanecia trancado no apartamento. Segundo o relato da mulher à polícia, ela foi agredida pelo companheiro com chutes e pisões na região abdominal.

Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo

Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo por Reprodução
Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo por Reprodução
Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo por Reprodução
Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo por Reprodução
Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo por Reprodução
Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo por Reprodução
Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo por Reprodução
1 de 7
Médico é preso por suspeita de estuprar e agredir a namorada em condomínio de luxo por Reprodução

Após as agressões, a vítima afirmou ter ficado desorientada e teve episódios de vômito e evacuação involuntária. Ainda de acordo com o depoimento, ela conseguiu chegar ao banheiro e permaneceu no local até encontrar uma oportunidade de escapar. Quando o namorado entrou no banheiro, a mulher percebeu que a porta da residência estava aberta, saiu do imóvel e buscou ajuda.

Quando os policiais chegaram ao condomínio, o suspeito se recusou a sair do imóvel. Diante da situação, uma equipe especializada foi chamada para conduzir a negociação. De acordo com a PM, o homem se rendeu por volta das 23h25, após a atuação dos policiais. Não foi necessário arrombar a porta nem realizar uma entrada tática no apartamento. Após a prisão, o médico e a namorada foram encaminhados à Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Fortaleza.

Médico foi autuado por lesão corporal e estupro

Na delegacia, o homem foi autuado pelos crimes de lesão corporal e estupro, no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, envolvendo violência física e sexual.

Nas redes sociais, o médico se apresentava como especialista em medicina funcional e integrativa. No entanto, uma consulta ao perfil profissional disponível no Conselho Regional de Medicina do Ceará (Cremec) não aponta a especialidade registrada. Ele costumava usar a rede social para divulgar conteúdos sobre nutrologia, emagrecimento, reposição hormonal e uso de anabolizantes. Após a repercussão do caso, o perfil em que o médico acumulava milhares de seguidores foi retirado do ar.

De acordo com a imprensa local, o médico é formado pela Universidade Federal do Ceará (UFC) desde 2013

O Tribunal de Justiça do Ceará foi procurado pelo g1 para informar se o médico continuava preso e se já havia passado por audiência de custódia. O órgão informou que o processo tramita em segredo de Justiça por envolver violência sexual contra a mulher.

Mais recentes

Imagem - Garçom apelidado de personagem de Meu Malvado Favorito será indenizado em R$ 30 mil

Garçom apelidado de personagem de Meu Malvado Favorito será indenizado em R$ 30 mil
Imagem - El Niño pode ser o mais forte desde 1950 e trazer calor extremo, seca e temporais ao Brasil

El Niño pode ser o mais forte desde 1950 e trazer calor extremo, seca e temporais ao Brasil
Imagem - Gerente do Bradesco que recebia R$ 9 mil a menos que colega na mesma função tem pedido de equiparação salarial negado pela Justiça

Gerente do Bradesco que recebia R$ 9 mil a menos que colega na mesma função tem pedido de equiparação salarial negado pela Justiça