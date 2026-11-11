Médico, educadora e bibliotecária: três irmãos morrem em grave acidente em rodovia no litoral do Paraná

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Carol Neves
Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:40
Os irmãos Dinor Olegário Voss Junior, de 71 anos, Elis Mary Voss Pimpão, de 68, e Gisele Voss Bergmann, de 63, morreram na manhã de terça-feira (10) em um acidente na rodovia Alexandra–Matinhos (PR-508), em Paranaguá, no litoral do Paraná. Os três morreram no local. Outras duas pessoas foram socorridas em estado grave, e uma delas morreu no Hospital Regional do Litoral, segundo reportagem da Band.
Dinor era médico, Elis trabalhava como educadora e Gisele era bibliotecária. Os três eram filhos de Dinor Olegário Voss e Mary Elis Voss. O velório será na Capela Luto Curitiba, e a despedida está marcada para quinta-feira (12), às 16h, no Crematório Luto Curitiba, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.
Acidente tirou vida de três irmãos
A colisão ocorreu por volta das 10h, no km 3,8 da rodovia. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, um Ford Fiesta seguia de Paranaguá para Matinhos quando bateu na lateral de um Volvo. Os dois carros invadiram a pista contrária. O Volvo atingiu uma Chevrolet S10, que capotou, e o Fiesta bateu em uma Ford Ranger.
De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do Fiesta apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e foi encaminhado à delegacia. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.
Amiga de longa data de Gisele, a apresentadora Adriane Galisteu lamentou a morte da bibliotecária nas redes sociais. “Gi, hoje perdi muito mais do que uma amiga. Perdi uma amiga da vida, uma confidente, uma cúmplice de tantas histórias”, escreveu.