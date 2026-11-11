BATIDA

Médico, educadora e bibliotecária: três irmãos morrem em grave acidente em rodovia no litoral do Paraná

Uma quarta vítima morreu no hospital

Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:40

Acidente deixou quatro mortos, incluindo três irmãos Crédito: Reprodução/Meio Dia PR - RPC

Os irmãos Dinor Olegário Voss Junior, de 71 anos, Elis Mary Voss Pimpão, de 68, e Gisele Voss Bergmann, de 63, morreram na manhã de terça-feira (10) em um acidente na rodovia Alexandra–Matinhos (PR-508), em Paranaguá, no litoral do Paraná. Os três morreram no local. Outras duas pessoas foram socorridas em estado grave, e uma delas morreu no Hospital Regional do Litoral, segundo reportagem da Band.

Dinor era médico, Elis trabalhava como educadora e Gisele era bibliotecária. Os três eram filhos de Dinor Olegário Voss e Mary Elis Voss. O velório será na Capela Luto Curitiba, e a despedida está marcada para quinta-feira (12), às 16h, no Crematório Luto Curitiba, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Acidente tirou vida de três irmãos 1 de 8

A colisão ocorreu por volta das 10h, no km 3,8 da rodovia. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, um Ford Fiesta seguia de Paranaguá para Matinhos quando bateu na lateral de um Volvo. Os dois carros invadiram a pista contrária. O Volvo atingiu uma Chevrolet S10, que capotou, e o Fiesta bateu em uma Ford Ranger.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do Fiesta apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e foi encaminhado à delegacia. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.