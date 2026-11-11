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Médico, educadora e bibliotecária: três irmãos morrem em grave acidente em rodovia no litoral do Paraná

Uma quarta vítima morreu no hospital

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 11 de novembro de 2026 às 08:40

Acidente deixou quatro mortos, incluindo três irmãos
Acidente deixou quatro mortos, incluindo três irmãos Crédito: Reprodução/Meio Dia PR - RPC

Os irmãos Dinor Olegário Voss Junior, de 71 anos, Elis Mary Voss Pimpão, de 68, e Gisele Voss Bergmann, de 63, morreram na manhã de terça-feira (10) em um acidente na rodovia Alexandra–Matinhos (PR-508), em Paranaguá, no litoral do Paraná. Os três morreram no local. Outras duas pessoas foram socorridas em estado grave, e uma delas morreu no Hospital Regional do Litoral, segundo reportagem da Band.

Dinor era médico, Elis trabalhava como educadora e Gisele era bibliotecária. Os três eram filhos de Dinor Olegário Voss e Mary Elis Voss. O velório será na Capela Luto Curitiba, e a despedida está marcada para quinta-feira (12), às 16h, no Crematório Luto Curitiba, em Fazenda Rio Grande, na Região Metropolitana de Curitiba.

Acidente tirou vida de três irmãos

Os irmãos Voss morreram no acidente por Reprodução
Batida aconteceu na PR-508 por Band/Reprodução
Acidente deixou quatro mortos, incluindo três irmãos por Reprodução/Meio Dia PR - RPC
Gisele Voss Bergmann ao lado de Adriane Galisteu por Reprodução/Instagram
Gisele Voss Bergmann e o filho, Lucca por Reprodução/Instagram
Gisele Voss Bergmann e Adriane Galisteu por Reprodução/Instagram
Gisele Voss Bergmann por Reprodução/Instagram
Gisele Voss Bergmann e o filho, Lucca por Reprodução/Instagram
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Os irmãos Voss morreram no acidente por Reprodução

A colisão ocorreu por volta das 10h, no km 3,8 da rodovia. Segundo o Batalhão de Polícia Rodoviária, um Ford Fiesta seguia de Paranaguá para Matinhos quando bateu na lateral de um Volvo. Os dois carros invadiram a pista contrária. O Volvo atingiu uma Chevrolet S10, que capotou, e o Fiesta bateu em uma Ford Ranger.

De acordo com a Polícia Rodoviária Estadual, o motorista do Fiesta apresentava sinais de alteração da capacidade psicomotora e foi encaminhado à delegacia. As circunstâncias do acidente seguem sob investigação.

Amiga de longa data de Gisele, a apresentadora Adriane Galisteu lamentou a morte da bibliotecária nas redes sociais. “Gi, hoje perdi muito mais do que uma amiga. Perdi uma amiga da vida, uma confidente, uma cúmplice de tantas histórias”, escreveu.

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