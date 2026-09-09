Médico escala prédio até o sexto andar, invade apartamento da ex-namorada e acaba baleado

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Wendel de Novais
Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:48
Um médico identificado como Diogo Pereira Borges, 33 anos, invadiu o apartamento da ex-namorada, uma estudante de medicina de 24 anos, e acabou baleado na manhã desta terça-feira (8), em Bauru, no estado de São Paulo. Em posse de uma arma de fogo de uso propibido, o suspeito entrou no imóvel enquanto a jovem dormia, segundo informações do g1.
O homem pulou o muro do condomínio e utilizou as escadas para acessar os pavimentos superiores. Imagens do sistema de segurança do prédio registraram o momento em que ele passava pelo corredor. Em seguida, escalou a estrutura externa da edificação até o sexto andar e entrou pela janela do apartamento.
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Em depoimento prestado à Polícia Civil, a estudante relatou que o relacionamento entre os dois havia terminado há uma semana e que o homem não aceitava o fim do namoro. Ela contou que Diogo trancou a porta de entrada do imóvel e efetuou dois disparos contra o próprio corpo.
Um dos tiros atingiu o abdômen, enquanto o outro passou de raspão pela cabeça e acertou uma das janelas do apartamento. A jovem não sofreu ferimentos. O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital de Base de Bauru, onde passou por procedimento cirúrgico.
Diogo Pereira Borges permaneceu internado em estado grave, sob escolta policial, e foi autuado pelos crimes de violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. A estudante prestou depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru. A arma utilizada na ocorrência foi localizada pelos policiais dentro da bolsa da jovem. O caso ainda é investigado.