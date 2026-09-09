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Médico escala prédio até o sexto andar, invade apartamento da ex-namorada e acaba baleado

Câmeras de segurança registraram o médico circulando pelo prédio antes de escalar a estrutura até o apartamento

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:48

Diogo conseguiu invadir apartamento da ex-namorado no sexto andar
Diogo conseguiu invadir apartamento da ex-namorado no sexto andar Crédito: Reprodução

Um médico identificado como Diogo Pereira Borges, 33 anos, invadiu o apartamento da ex-namorada, uma estudante de medicina de 24 anos, e acabou baleado na manhã desta terça-feira (8), em Bauru, no estado de São Paulo. Em posse de uma arma de fogo de uso propibido, o suspeito entrou no imóvel enquanto a jovem dormia, segundo informações do g1. 

O homem pulou o muro do condomínio e utilizou as escadas para acessar os pavimentos superiores. Imagens do sistema de segurança do prédio registraram o momento em que ele passava pelo corredor. Em seguida, escalou a estrutura externa da edificação até o sexto andar e entrou pela janela do apartamento.

Veja onde denunciar casos de violência contra a mulher

Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM
Deam por Divulgação
Disque Denúncia da SSP atuará 24h durante o Carnaval 2024 por Poliana Lima
Núcleo Especializado de Defesa das Mulheres (NUDEM) por Dedeco Macêdo/ DPE-BA
Núcleo Especial de Atendimento à Mulher (Neam) por Divulgação/Polícia Civil da Bahia
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Casa da Mulher Brasileira de Salvador  por Divulgação/SECOM

Em depoimento prestado à Polícia Civil, a estudante relatou que o relacionamento entre os dois havia terminado há uma semana e que o homem não aceitava o fim do namoro. Ela contou que Diogo trancou a porta de entrada do imóvel e efetuou dois disparos contra o próprio corpo.

Um dos tiros atingiu o abdômen, enquanto o outro passou de raspão pela cabeça e acertou uma das janelas do apartamento. A jovem não sofreu ferimentos. O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital de Base de Bauru, onde passou por procedimento cirúrgico.

Diogo Pereira Borges permaneceu internado em estado grave, sob escolta policial, e foi autuado pelos crimes de violação de domicílio e porte ilegal de arma de fogo de uso proibido. A estudante prestou depoimento na Delegacia de Defesa da Mulher (DDM) de Bauru. A arma utilizada na ocorrência foi localizada pelos policiais dentro da bolsa da jovem. O caso ainda é investigado. 

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Tags:

Crime Tentativa de Feminicídio

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