CRIME

Médico escala prédio até o sexto andar, invade apartamento da ex-namorada e acaba baleado

Câmeras de segurança registraram o médico circulando pelo prédio antes de escalar a estrutura até o apartamento

Wendel de Novais

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:48

Diogo conseguiu invadir apartamento da ex-namorado no sexto andar Crédito: Reprodução

Um médico identificado como Diogo Pereira Borges, 33 anos, invadiu o apartamento da ex-namorada, uma estudante de medicina de 24 anos, e acabou baleado na manhã desta terça-feira (8), em Bauru, no estado de São Paulo. Em posse de uma arma de fogo de uso propibido, o suspeito entrou no imóvel enquanto a jovem dormia, segundo informações do g1.

O homem pulou o muro do condomínio e utilizou as escadas para acessar os pavimentos superiores. Imagens do sistema de segurança do prédio registraram o momento em que ele passava pelo corredor. Em seguida, escalou a estrutura externa da edificação até o sexto andar e entrou pela janela do apartamento.

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Em depoimento prestado à Polícia Civil, a estudante relatou que o relacionamento entre os dois havia terminado há uma semana e que o homem não aceitava o fim do namoro. Ela contou que Diogo trancou a porta de entrada do imóvel e efetuou dois disparos contra o próprio corpo.

Um dos tiros atingiu o abdômen, enquanto o outro passou de raspão pela cabeça e acertou uma das janelas do apartamento. A jovem não sofreu ferimentos. O homem foi socorrido por uma equipe do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e levado ao Hospital de Base de Bauru, onde passou por procedimento cirúrgico.