Medida Provisória abre crédito de R$ 360 milhões para apoio ao RS

Foi publicada nesta quarta-feira (20), no Diário Oficial da União, a Medida Provisória que abre crédito extraordinário de R$ 360,9 milhões em favor dos ministérios da Defesa, da Integração e do Desenvolvimento Regional e do Desenvolvimento e Assistência Social, Família e Combate à Fome. Os recursos referem-se a parte dos R$ 741 milhões anunciados pelo Governo Federal para socorro às vítimas e aos municípios afetados pela catástrofe socioambiental que atingiu o Rio Grande do Sul.

O restante, segundo o ministro Waldez Góes, do Ministério da Integração e do Desenvolvimento Regional, já estava previsto em orçamentos das pastas conectadas à ajuda humanitária. “Parte dos valores anunciados já estavam contemplados nos próprios orçamentos dos ministérios. O Ministério da Saúde, por exemplo, já tinha os valores previstos. A MP completa o valor total anunciado”, explicou o ministro.

Entre as aplicações para os recursos listados na MP 1.188 estão o emprego conjunto ou combinado das Forças Armadas, ações de proteção e Defesa Civil, aquisição e distribuição de alimentos da Agricultura Familiar para promoção da segurança alimentar e nutricional, ações de proteção social especial no âmbito do Sistema Único de Assistência Social (SUAS), além de estruturação da Rede de Serviços do SUAS. Os recursos descritos na MP nº 1.188 não afetam o cumprimento do Teto de Gastos e a abertura do crédito extraordinário será avaliada pelo Congresso Nacional.