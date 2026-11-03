Mega da Virada 2026 abre apostas com prêmio estimado em R$ 1 bilhão

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Esther Morais
Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:39
As apostas para a Mega da Virada 2026 já estão abertas, com prêmio estimado em R$ 1 bilhão. Os interessados podem registrar seus jogos até as 22h do dia 31 de dezembro. O sorteio está previsto para as 11h de 1º de janeiro de 2027.
Na edição de 2025, a Mega da Virada pagou o maior prêmio da história da modalidade, de R$ 1,09 bilhão. A estimativa inicial era de R$ 850 milhões. Na ocasião, seis apostas acertaram as seis dezenas e cada uma recebeu mais de R$ 181,8 milhões.
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O concurso especial tem regras próprias para a distribuição dos valores destinados aos ganhadores. Do total reservado aos prêmios:
90% são destinados à primeira faixa, para quem acerta as seis dezenas (sena);
5% vão para a segunda faixa, de cinco acertos (quina);
5% são destinados à terceira faixa, de quatro acertos (quadra).
A composição do prêmio principal também considera valores acumulados de concursos anteriores, incluindo os concursos de final zero ou cinco e o total acumulado na primeira faixa do concurso anterior, quando houver.
A Mega da Virada não acumula o prêmio principal para outro concurso. Caso ninguém acerte os seis números, o valor destinado à sena é dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas.
Se também não houver ganhadores na quina, o prêmio será rateado entre os acertadores da quadra. Caso não existam apostas premiadas em nenhuma das faixas, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.