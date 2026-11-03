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Mega da Virada 2026 abre apostas com prêmio estimado em R$ 1 bilhão

Interessados podem registrar os jogos até as 22h de 31 de dezembro

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:39

Mega da Virada
Mega da Virada Crédito: Reprodução

As apostas para a Mega da Virada 2026 já estão abertas, com prêmio estimado em R$ 1 bilhão. Os interessados podem registrar seus jogos até as 22h do dia 31 de dezembro. O sorteio está previsto para as 11h de 1º de janeiro de 2027.

Na edição de 2025, a Mega da Virada pagou o maior prêmio da história da modalidade, de R$ 1,09 bilhão. A estimativa inicial era de R$ 850 milhões. Na ocasião, seis apostas acertaram as seis dezenas e cada uma recebeu mais de R$ 181,8 milhões.

Faxineira descobriu prêmio milionário enquanto trabalhava e agora vai receber mais de R$ 1,2 milhão na Mega-Sena

O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O bolão foi premiado: Em maio de 2022, o bolão acertou as seis dezenas da Mega-Sena e a cota do casal foi de R$ 2.788.982,62. por Arquivo Agência Brasil
Ela descobriu a vitória no trabalho: Enquanto trabalhava como faxineira, ouviu do marido da patroa que o bolão havia sido premiado. Ao ligar para o companheiro, ele negou inicialmente o sorteio e depois minimizou o valor recebido. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ela foi à Justiça: A mulher apresentou conversas por mensagens, boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas para comprovar que existia um acordo para dividir o prêmio. por Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil
A Justiça deu ganho de causa: O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu o acordo verbal e condenou o ex-companheiro a pagar R$ 1.294.491,32, valor correspondente à metade da cota do bolão. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasi
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O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

O concurso especial tem regras próprias para a distribuição dos valores destinados aos ganhadores. Do total reservado aos prêmios:

90% são destinados à primeira faixa, para quem acerta as seis dezenas (sena);

5% vão para a segunda faixa, de cinco acertos (quina);

5% são destinados à terceira faixa, de quatro acertos (quadra).

A composição do prêmio principal também considera valores acumulados de concursos anteriores, incluindo os concursos de final zero ou cinco e o total acumulado na primeira faixa do concurso anterior, quando houver.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?

A Mega da Virada não acumula o prêmio principal para outro concurso. Caso ninguém acerte os seis números, o valor destinado à sena é dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas.

Se também não houver ganhadores na quina, o prêmio será rateado entre os acertadores da quadra. Caso não existam apostas premiadas em nenhuma das faixas, os valores acumulam para o concurso seguinte, nas respectivas faixas.

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