LOTERIA

Mega da Virada 2026 abre apostas com prêmio estimado em R$ 1 bilhão

Interessados podem registrar os jogos até as 22h de 31 de dezembro

Esther Morais

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 10:39

Mega da Virada Crédito: Reprodução

As apostas para a Mega da Virada 2026 já estão abertas, com prêmio estimado em R$ 1 bilhão. Os interessados podem registrar seus jogos até as 22h do dia 31 de dezembro. O sorteio está previsto para as 11h de 1º de janeiro de 2027.

Na edição de 2025, a Mega da Virada pagou o maior prêmio da história da modalidade, de R$ 1,09 bilhão. A estimativa inicial era de R$ 850 milhões. Na ocasião, seis apostas acertaram as seis dezenas e cada uma recebeu mais de R$ 181,8 milhões.

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O concurso especial tem regras próprias para a distribuição dos valores destinados aos ganhadores. Do total reservado aos prêmios:

90% são destinados à primeira faixa, para quem acerta as seis dezenas (sena);

5% vão para a segunda faixa, de cinco acertos (quina);

5% são destinados à terceira faixa, de quatro acertos (quadra).

A composição do prêmio principal também considera valores acumulados de concursos anteriores, incluindo os concursos de final zero ou cinco e o total acumulado na primeira faixa do concurso anterior, quando houver.

O que acontece se ninguém acertar as seis dezenas?

A Mega da Virada não acumula o prêmio principal para outro concurso. Caso ninguém acerte os seis números, o valor destinado à sena é dividido entre os apostadores que acertarem cinco dezenas.