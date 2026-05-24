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Mega-Sena 3010: confira o resultado do sorteio especial de 30 anos

Prêmio foi de R$ 336 milhões

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:39

Mega-Sena especial de 30 anos
Mega-Sena especial de 30 anos Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No mês de maio, o jogo lotérico Mega-Sena comemora 30 anos de existência com um sorteio especial. O concurso de nº 3010 do jogo lotérico Mega-Sena foi sorteado na manhã deste domingo (24), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio foi de R$ 336 milhões.

Os números sorteados foram: 03-30-33-35-45-47.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria?

Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux
Porsche Cayenne E-Hybrid (2025) é custa em torno de R$ 835 mil por Reprodução/Porsche Brazil
Com prêmios maiores, é possível comprar uma Ferrari SF90 Spider, que custa em torno de R$ 7,9 milhões por Reprodução/Ferrari
Uma lancha Azov Z380C pode ser comprada com prêmios menores, pois custa aproximadamente R$ 900 mil por Divulgação/Azov Yachts
Um Catamarã SCat 440 pode custar até R$ 5 milhões com todos os acessórios disponíveis por Repordução/Estaleiro SCat
Um apartamento de 209 m² e 2 quartos no Jardim Europa, um dos bairros mais nobres de São Paulo, pode custa cerca de R$ 3,4 milhões por Repordução/Zapimóveis/ Pmztec
Anel Solitário em Ouro Branco 18k com Diamante da Vivara custa R$ 153,5 mil por Reprodução/Vivara
Um iPhone 16 Pro Max de 1 TB custa cerca de R$ 15,5 mil por Reprodução/Apple
O relógio Submariner Date Oyster, feito com ouro branco, da marca Rolex, custa cerca de R$ 418 mil por Reprodução/Rolex
Uma sandália Just Jewel da marca Christian Louboutin custa em torno de R$ 17,2 mil por Reprodução/Farfetch
Air Jordan 4 Retro Eminem x Carhartt teve apenas 10 pares fabricados e custa mais de R$ 200 mil por Reprodução
Um MacBook Pro de 14 polegadas com memória unificada de 32 GB, SSD de 2 TB, adaptador de energia USB‑C de 96W pode ser comprado por cerca de R$ 32,3 mil por Reprodução/Apple
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Um apartamento com área de 143 m², custa a partir de R$ 1.251 milhão no Rivê, no Rio Vermelho, um dos bairros mais boêmios de Salvador por Repordução/ Moura Dubeux

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Leia mais

Imagem - Mega-Sena terá sorteio especial de 30 anos com prêmio de R$ 150 milhões; saiba mais

Mega-Sena terá sorteio especial de 30 anos com prêmio de R$ 150 milhões; saiba mais

Tags:

Dinheiro Loteria Mega-sena Prêmio Loterias

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