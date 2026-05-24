PRÊMIO MILIONÁRIO

Mega-Sena 3010: confira o resultado do sorteio especial de 30 anos

Prêmio foi de R$ 336 milhões

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 10:39

Mega-Sena especial de 30 anos Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

No mês de maio, o jogo lotérico Mega-Sena comemora 30 anos de existência com um sorteio especial. O concurso de nº 3010 do jogo lotérico Mega-Sena foi sorteado na manhã deste domingo (24), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio foi de R$ 336 milhões.

Os números sorteados foram: 03-30-33-35-45-47.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa 1 de 5

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.