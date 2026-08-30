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Mega-Sena 3051: confira o resultado da loteria neste domingo (30)

O prêmio estimado é de R$30 milhões

  • Foto do(a) author(a) Thais Borges

  • Thais Borges

Publicado em 30 de agosto de 2026 às 09:27

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Breno Esaki/Metrópoles

A edição de nº 3048 do jogo lotérico Mega-Sena será realizada na manhã deste domingo (30), a partir das 11h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$30 milhões.

Conheça todas as loterias da Caixa

Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lotofácil: Uma das mais populares por ter mais chances de acerto. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 e ganha ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas por Adobe Stock
Quina: A loteria diária que já pagou grandes prêmios pelo país. A aposta permite escolher de 5 a 15 números entre 80 dezenas por Reprodução
Lotomania: Uma loteria diferente para quem gosta de grandes combinações. Escolha 50 números e você pode ganhar acertando de 15 a 20 dezenas ou nenhum número por Shutterstock
Timemania: A loteria que mistura números e paixão pelo futebol. O jogador escolhe 10 números e um time do coração entre 80 clubes participantes por Reprodução
Dupla Sena: Uma aposta com duas chances de ganhar no mesmo concurso. O bilhete participa de dois sorteios e premia quem acerta de 3 a 6 números por Shutterstock
Federal: Uma das modalidades mais tradicionais. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto por Divulgação
Loteca: A loteria para quem entende de futebol e gosta de palpitar. O jogador tenta prever os resultados de 14 partidas de futebol do concurso por Divulgação
Dia de Sorte: Uma loteria criada para quem acredita em números especiais. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um mês da sorte entre as opções disponíveis por Reprodução
Super Sete: Uma loteria em que a ordem dos números não é o único desafio. O jogador marca números em sete colunas e pode ganhar acertando de 3 a 7 colunas por Reprodução
+Milionária: A loteria da Caixa com prêmio mínimo milionário garantido. A modalidade tem dez faixas de premiação e prêmio mínimo de R$ 10 milhões por sorteio por Reprodução
Loteria Instantânea: A famosa raspadinha voltou com prêmios na hora. O apostador raspa o bilhete e descobre imediatamente se foi premiado por Reprodução
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Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil

Como jogar?

A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Além da sena, é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.

Nesta loteria, os apostadores precisam marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números de forma aleatória (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos  consecutivos (Teimosinha).

A aposta mínima, de 6 números, custa R$6.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.

O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).

Tags:

Loteria Mega-sena

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