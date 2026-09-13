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Mega-Sena 3057: confira o resultado da loteria neste domingo (13)

Números sorteados vão definir ganhador de bolada de R$ 85 milhões

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 13 de setembro de 2026 às 09:54

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Breno Esaki/Metrópoles

O concurso 3057 da Mega-Sena será sorteado às 11h deste domingo (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 85 milhões.

As dezenas sorteadas serão divulgadas neste espaço após a realização do concurso.

No sorteio anterior, realizado na quinta-feira (10), ninguém acertou os números 14, 21, 25, 40, 51 e 56. Cinquenta apostas fizeram a quina e receberam R$ 45.990,43 cada, enquanto 3.344 bilhetes acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.133,49.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Para jogar na Mega-Sena, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível utilizar a Surpresinha, que faz a seleção aleatória dos números, ou repetir o mesmo jogo em concursos consecutivos por meio da Teimosinha.

As apostas convencionais para o concurso deste domingo foram encerradas às 22h de sábado (12). Já as cotas de bolões digitais puderam ser adquiridas até as 10h45, exclusivamente pelo portal e pelo aplicativo Loterias Caixa.

Como surgiu a Mega-Sena?

A Mega-Sena foi criada pela Caixa Econômica Federal em 1996 para substituir a antiga Sena. O primeiro concurso foi realizado em 11 de março daquele ano, em Brasília, e não teve acertadores das seis dezenas. Desde então, a modalidade se consolidou como uma das loterias mais populares do país, com prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis números.

O que acontece com os prêmios não retirados?

Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse prazo, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional e destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O bilhete premiado perde a validade depois desse período, e o apostador não pode mais reivindicar o pagamento.

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Loteria Mega-sena Sorteio

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