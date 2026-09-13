Mega-Sena 3057: confira o resultado da loteria neste domingo (13)

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Carol Neves
Publicado em 13 de setembro de 2026 às 09:54
O concurso 3057 da Mega-Sena será sorteado às 11h deste domingo (13), no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio principal está estimado em R$ 85 milhões.
As dezenas sorteadas serão divulgadas neste espaço após a realização do concurso.
No sorteio anterior, realizado na quinta-feira (10), ninguém acertou os números 14, 21, 25, 40, 51 e 56. Cinquenta apostas fizeram a quina e receberam R$ 45.990,43 cada, enquanto 3.344 bilhetes acertaram quatro dezenas e levaram R$ 1.133,49.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Para jogar na Mega-Sena, o apostador deve escolher de seis a 20 números entre os 60 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6. Também é possível utilizar a Surpresinha, que faz a seleção aleatória dos números, ou repetir o mesmo jogo em concursos consecutivos por meio da Teimosinha.
As apostas convencionais para o concurso deste domingo foram encerradas às 22h de sábado (12). Já as cotas de bolões digitais puderam ser adquiridas até as 10h45, exclusivamente pelo portal e pelo aplicativo Loterias Caixa.
Como surgiu a Mega-Sena?
A Mega-Sena foi criada pela Caixa Econômica Federal em 1996 para substituir a antiga Sena. O primeiro concurso foi realizado em 11 de março daquele ano, em Brasília, e não teve acertadores das seis dezenas. Desde então, a modalidade se consolidou como uma das loterias mais populares do país, com prêmios para quem acerta quatro, cinco ou seis números.
O que acontece com os prêmios não retirados?
Os ganhadores têm até 90 dias após a data do sorteio para retirar o prêmio. Caso o valor não seja resgatado dentro desse prazo, o dinheiro é repassado ao Tesouro Nacional e destinado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). O bilhete premiado perde a validade depois desse período, e o apostador não pode mais reivindicar o pagamento.