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Mega-Sena 3074 hoje: confira o resultado deste sábado (24/10)

Concurso acumulado pode pagar uma das maiores premiações do ano

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:03

lotéricas
Mega-sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (24) o sorteio do concurso 3074 da Mega-Sena, com prêmio principal estimado em R$ 230 milhões. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

O prêmio estava acumulado após nenhum apostador acertar as seis dezenas no concurso anterior, realizado na quinta-feira (22).

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Confira os números sorteados na Mega-Sena 3074:

02-03-20-25-39-57

No concurso 3073, as dezenas sorteadas foram 04, 13, 23, 28, 41 e 58. Nenhuma aposta acertou os seis números, mas 203 jogadores fizeram a quina e receberam R$ 23.138,67 cada. Outras 13.143 apostas acertaram quatro dezenas, garantindo R$ 510,55 por bilhete premiado.

Para participar da Mega-Sena, o apostador precisa escolher entre seis e 15 números dos 60 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6, e a chance de acertar todos os números é de aproximadamente uma em 50 milhões.

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A modalidade também oferece premiações para quem acerta cinco números, na quina, ou quatro, na quadra.

A quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa de premiação serão informados pela Caixa após a apuração oficial. O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para terça-feira (27).

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