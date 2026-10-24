RESULTADO

Mega-Sena 3074 hoje: confira o resultado deste sábado (24/10)

Concurso acumulado pode pagar uma das maiores premiações do ano

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:03

Mega-sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (24) o sorteio do concurso 3074 da Mega-Sena, com prêmio principal estimado em R$ 230 milhões. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.



O prêmio estava acumulado após nenhum apostador acertar as seis dezenas no concurso anterior, realizado na quinta-feira (22).

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Confira os números sorteados na Mega-Sena 3074:

02-03-20-25-39-57

No concurso 3073, as dezenas sorteadas foram 04, 13, 23, 28, 41 e 58. Nenhuma aposta acertou os seis números, mas 203 jogadores fizeram a quina e receberam R$ 23.138,67 cada. Outras 13.143 apostas acertaram quatro dezenas, garantindo R$ 510,55 por bilhete premiado.

Para participar da Mega-Sena, o apostador precisa escolher entre seis e 15 números dos 60 disponíveis. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6, e a chance de acertar todos os números é de aproximadamente uma em 50 milhões.

A modalidade também oferece premiações para quem acerta cinco números, na quina, ou quatro, na quadra.