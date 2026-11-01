Mega-Sena 3080: confira o resultado da loteria neste domingo (1)

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Thais Borges
Publicado em 1 de novembro de 2026 às 10:05
A edição do sorteio de nº 3080 do jogo lotérico Mega-Sena foi realizada manhã deste domingo (1), às 11h, no Espaço da Sorte, localizado na Avenida Paulista, em São Paulo. O prêmio estimado é de R$42 milhões.
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Veja os números sorteados
29 - 28 - 13 - 17 - 58 - 39
A Mega-Sena paga milhões para o acertador dos 6 números sorteados. Além da sena, é possível ganhar prêmios ao acertar 4 ou 5 números dentre os 60 disponíveis no volante de apostas.
Nesta loteria, os apostadores precisam marcar de 6 a 20 números do volante, podendo deixar que o sistema escolha os números de forma aleatória (Surpresinha) e/ou concorrer com a mesma aposta por 2, 3, 4, 6, 8, 9 e 12 concursos consecutivos (Teimosinha).
A aposta mínima, de 6 números, custa R$6.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.
Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.
Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.
O prazo para retirada do prêmio é de 90 dias após a data do sorteio. Após o prazo, os valores são repassados ao tesouro nacional para aplicação no Fundo de Financiamento ao Estudante do Ensino Superior (FIES).