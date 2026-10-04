Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mega-Sena acumula de novo e prêmio chega a R$ 92 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Concurso 3066 foi realizado excepcionalmente neste sábado (3), em razão das eleições

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:26

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou mais uma vez após o sorteio do concurso 3066, realizado excepcionalmente na noite deste sábado (3), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo concurso está estimado em R$ 92 milhões. Os números sorteados foram: 04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48.

A mudança na data do sorteio ocorreu por causa do primeiro turno das eleições, realizado neste domingo (4). Normalmente, a Mega-Sena conta com concursos às terças, quintas e sábados, mas o calendário foi ajustado para evitar a realização do sorteio no mesmo dia da votação. Sendo assim, o sorteio dos R$ 92 milhões acontece na noite da próxima terça-feira (6).

Para concorrer ao prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. É possível jogar em casas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, respeitando os horários definidos para cada modalidade.

Conheça todas as loterias da Caixa

Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lotofácil: Uma das mais populares por ter mais chances de acerto. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 e ganha ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas por Adobe Stock
Quina: A loteria diária que já pagou grandes prêmios pelo país. A aposta permite escolher de 5 a 15 números entre 80 dezenas por Reprodução
Lotomania: Uma loteria diferente para quem gosta de grandes combinações. Escolha 50 números e você pode ganhar acertando de 15 a 20 dezenas ou nenhum número por Shutterstock
Timemania: A loteria que mistura números e paixão pelo futebol. O jogador escolhe 10 números e um time do coração entre 80 clubes participantes por Reprodução
Dupla Sena: Uma aposta com duas chances de ganhar no mesmo concurso. O bilhete participa de dois sorteios e premia quem acerta de 3 a 6 números por Shutterstock
Federal: Uma das modalidades mais tradicionais. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto por Divulgação
Loteca: A loteria para quem entende de futebol e gosta de palpitar. O jogador tenta prever os resultados de 14 partidas de futebol do concurso por Divulgação
Dia de Sorte: Uma loteria criada para quem acredita em números especiais. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um mês da sorte entre as opções disponíveis por Reprodução
Super Sete: Uma loteria em que a ordem dos números não é o único desafio. O jogador marca números em sete colunas e pode ganhar acertando de 3 a 7 colunas por Reprodução
+Milionária: A loteria da Caixa com prêmio mínimo milionário garantido. A modalidade tem dez faixas de premiação e prêmio mínimo de R$ 10 milhões por sorteio por Reprodução
Loteria Instantânea: A famosa raspadinha voltou com prêmios na hora. O apostador raspa o bilhete e descobre imediatamente se foi premiado por Reprodução
1 de 12
Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil

A chance de acertar a Mega-Sena com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. O jogador pode marcar até 20 dezenas em um único volante, mas o preço aumenta conforme a quantidade de números escolhidos.

Além do prêmio principal, também há premiação para quem acerta quatro ou cinco dezenas. Os valores são divididos entre os ganhadores de cada faixa de acordo com as regras da modalidade.

O próximo concurso poderá pagar até R$ 92 milhões. Os horários e a data do novo sorteio devem seguir o calendário regular das Loterias Caixa após o ajuste provocado pelas eleições.

Leia mais

Imagem - Da Austrália a Singapura: veja em quais países Lula e Flávio Bolsonaro lideram os votos no exterior

Da Austrália a Singapura: veja em quais países Lula e Flávio Bolsonaro lideram os votos no exterior

Imagem - Família de motociclista morto após bater em postes recebe indenização de R$ 462 mil

Família de motociclista morto após bater em postes recebe indenização de R$ 462 mil

Imagem - Aposta que custou R$ 3,50 ganha R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira resultado

Aposta que custou R$ 3,50 ganha R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira resultado

Tags:

Mega-sena Prêmio Loterias

Mais recentes

Imagem - Airbnb: Justiça mantém proibição de aluguel por temporada em condomínio

Airbnb: Justiça mantém proibição de aluguel por temporada em condomínio
Imagem - Da Austrália a Singapura: veja em quais países Lula e Flávio Bolsonaro lideram os votos no exterior

Da Austrália a Singapura: veja em quais países Lula e Flávio Bolsonaro lideram os votos no exterior
Imagem - Família de motociclista morto após bater em postes recebe indenização de R$ 462 mil

Família de motociclista morto após bater em postes recebe indenização de R$ 462 mil