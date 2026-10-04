LOTERIAS

Mega-Sena acumula de novo e prêmio chega a R$ 92 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Concurso 3066 foi realizado excepcionalmente neste sábado (3), em razão das eleições

Wendel de Novais

Publicado em 4 de outubro de 2026 às 12:26

Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou mais uma vez após o sorteio do concurso 3066, realizado excepcionalmente na noite deste sábado (3), em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio para o próximo concurso está estimado em R$ 92 milhões. Os números sorteados foram: 04 – 06 – 09 – 13 – 28 – 48.

A mudança na data do sorteio ocorreu por causa do primeiro turno das eleições, realizado neste domingo (4). Normalmente, a Mega-Sena conta com concursos às terças, quintas e sábados, mas o calendário foi ajustado para evitar a realização do sorteio no mesmo dia da votação. Sendo assim, o sorteio dos R$ 92 milhões acontece na noite da próxima terça-feira (6).

Para concorrer ao prêmio principal, o apostador precisa acertar as seis dezenas sorteadas. A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. É possível jogar em casas lotéricas ou pelos canais digitais das Loterias Caixa, respeitando os horários definidos para cada modalidade.

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A chance de acertar a Mega-Sena com uma aposta simples é de 1 em 50.063.860, segundo a Caixa. O jogador pode marcar até 20 dezenas em um único volante, mas o preço aumenta conforme a quantidade de números escolhidos.

Além do prêmio principal, também há premiação para quem acerta quatro ou cinco dezenas. Os valores são divididos entre os ganhadores de cada faixa de acordo com as regras da modalidade.