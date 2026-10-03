SORTEIO

Mega-Sena acumula e pode pagar R$ 82 milhões neste sábado (3)

Prêmio principal do concurso pode transformar um único apostador em milionário; confira o horário do sorteio e o valor da aposta

A Agência Brasil

Heider Sacramento

Publicado em 3 de outubro de 2026 às 10:49

Mega-Sena Crédito: Breno Esaki/Metrópoles

A Mega-Sena sorteia neste sábado (3) prêmio estimado em R$ 82 milhões. As seis dezenas do concurso 3.066 serão sorteadas a partir das 21h (horário de Brasília) no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Devido à realização do primeiro turno das eleições de 2026, a Caixa Loterias antecipou para hoje os sorteios que estavam previstos para domingo (4).

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Notícias relacionadas:Mega-Sena acumula para R$ 82 milhões; confira os números sorteados.As apostas podem ser feitas até às 20h (horário de Brasília) em casas lotéricas credenciadas pela Caixa em todo o país ou pela internet. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6.