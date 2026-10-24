LOTERIA

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 230 milhões; veja os números sorteados

Concurso sorteou prêmio estimado em R$ 230 milhões; veja as seis dezenas divulgadas pela Caixa Econômica Federal

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:34

Mega-sena acumulou Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (24) o sorteio do concurso 3074 da Mega-Sena, com prêmio principal estimado em R$ 230 milhões. As seis dezenas foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Confira o resultado da Mega-Sena 3074 deste sábado (24):

02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa 1 de 12

O prêmio milionário estava acumulado após nenhum apostador acertar os seis números do concurso anterior, realizado na quinta-feira (22). Na ocasião, as dezenas sorteadas foram 04, 13, 23, 28, 41 e 58.

Embora ninguém tenha conquistado o prêmio principal no último sorteio, 203 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 23.138,67 cada. Outras 13.143 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 510,55.

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6, e a probabilidade de acertar todos os números é de aproximadamente uma em 50 milhões.

Além da sena, que premia quem acerta as seis dezenas, a modalidade também contempla apostas que fazem cinco acertos, na quina, ou quatro, na quadra.

A quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa de premiação serão divulgados pela Caixa após a apuração oficial do concurso.