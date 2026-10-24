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Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 230 milhões; veja os números sorteados

Concurso sorteou prêmio estimado em R$ 230 milhões; veja as seis dezenas divulgadas pela Caixa Econômica Federal

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:34

Mega-sena acumulou
Mega-sena acumulou Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (24) o sorteio do concurso 3074 da Mega-Sena, com prêmio principal estimado em R$ 230 milhões. As seis dezenas foram sorteadas no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Confira o resultado da Mega-Sena 3074 deste sábado (24):

02 - 03 - 20 - 25 - 39 - 57

De R$ 2,50 a R$ 6: veja quanto custa a aposta mínima em cada loteria da Caixa

Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Lotofácil — R$ 3,50. Uma das modalidades mais populares da Caixa começa com aposta de 15 números por Divulgação
Quina — R$ 3,00. O jogador escolhe cinco números entre 80 dezenas para tentar levar o prêmio por Reprodução/ Adobe Stock
Lotomania — R$ 3,00. A aposta fixa 50 números e premia até quem não acerta nenhuma dezena por Shutterstock
Timemania — R$ 3,50. Além dos números, o apostador escolhe um time do coração por Shutterstock
Dupla Sena — R$ 3,00. O mesmo bilhete participa de dois sorteios no concurso por Reprodução
Loteria Instantânea — de R$ 2,50 a R$ 20,00. A raspadinha da Caixa revela na hora se o bilhete foi premiado por Reprodução
+Milionária — R$ 6,00. A loteria com prêmio mínimo milionário tem aposta simples de seis reais por Reprodução
Super Sete — R$ 3,00. O jogador escolhe números distribuídos em sete colunas por Reprodução
Dia de Sorte — R$ 2,50. A modalidade mais barata entre as loterias numéricas da Caixa por Reprodução
Loteca — R$ 4,00. A aposta esportiva exige palpites sobre resultados de partidas de futebol por Divulgação
Loteria Federal — a partir de R$ 4,00 (fração). O preço varia conforme a extração, com bilhetes e frações de valores diferentes por Divulgação
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Mega-Sena — R$ 6,00. A loteria mais famosa do Brasil teve reajuste e a aposta mínima custa seis reais por Marcello Casal Jr./Agência Brasil

O prêmio milionário estava acumulado após nenhum apostador acertar os seis números do concurso anterior, realizado na quinta-feira (22). Na ocasião, as dezenas sorteadas foram 04, 13, 23, 28, 41 e 58.

Embora ninguém tenha conquistado o prêmio principal no último sorteio, 203 apostas acertaram cinco números e receberam R$ 23.138,67 cada. Outras 13.143 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 510,55.

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher entre seis e 15 números dos 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, custa R$ 6, e a probabilidade de acertar todos os números é de aproximadamente uma em 50 milhões.

Além da sena, que premia quem acerta as seis dezenas, a modalidade também contempla apostas que fazem cinco acertos, na quina, ou quatro, na quadra.

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A quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa de premiação serão divulgados pela Caixa após a apuração oficial do concurso.

O próximo sorteio da Mega-Sena está previsto para terça-feira (27), a partir das 21h. As apostas poderão ser feitas até as 20h do mesmo dia.

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