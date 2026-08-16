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Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 45 milhões no próximo sorteio

22 apostas fizeram a Quina e cada uma levou R$ 89,3 mil

  • Foto do(a) author(a) Carol Neves

  • Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:47

lotéricas
Mega-sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou no concurso 3045, sorteado neste domingo (16). Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal ficou sem ganhadores.

Os números sorteados foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57.

Com o acúmulo, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, marcado para terça-feira (18), é de R$ 45 milhões.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 22 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 89.393,18. Já a Quadra teve 2.912 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.113,23.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Como funciona a Mega-Sena e como apostar

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, tem valor de R$ 6. O prêmio principal é pago a quem acertar as seis dezenas sorteadas, mas também há premiação para quem fizer cinco acertos (Quina) ou quatro acertos (Quadra).

As apostas podem ser realizadas nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa. Cada concurso tem um horário limite para registro das apostas, definido pela Caixa.

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