NINGUÉM ACERTOU

Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 45 milhões no próximo sorteio

22 apostas fizeram a Quina e cada uma levou R$ 89,3 mil

Carol Neves

Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:47

Mega-sena Crédito: Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou no concurso 3045, sorteado neste domingo (16). Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal ficou sem ganhadores.

Os números sorteados foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57.

Com o acúmulo, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, marcado para terça-feira (18), é de R$ 45 milhões.

Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 22 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 89.393,18. Já a Quadra teve 2.912 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.113,23.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Como funciona a Mega-Sena e como apostar

Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, tem valor de R$ 6. O prêmio principal é pago a quem acertar as seis dezenas sorteadas, mas também há premiação para quem fizer cinco acertos (Quina) ou quatro acertos (Quadra).