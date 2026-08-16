Mega-Sena acumula e prêmio chega a R$ 45 milhões no próximo sorteio

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Carol Neves
Publicado em 16 de agosto de 2026 às 11:47
A Mega-Sena acumulou no concurso 3045, sorteado neste domingo (16). Ninguém acertou as seis dezenas e o prêmio principal ficou sem ganhadores.
Os números sorteados foram 23, 29, 33, 42, 43 e 57.
Com o acúmulo, a estimativa de prêmio para o próximo concurso, marcado para terça-feira (18), é de R$ 45 milhões.
Apesar de ninguém ter levado o prêmio principal, 22 apostas acertaram cinco dezenas e cada uma receberá R$ 89.393,18. Já a Quadra teve 2.912 apostas vencedoras, com prêmio individual de R$ 1.113,23.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Como funciona a Mega-Sena e como apostar
Para participar da Mega-Sena, o apostador deve escolher de 6 a 20 números entre os 60 disponíveis no volante. A aposta simples, com seis dezenas, tem valor de R$ 6. O prêmio principal é pago a quem acertar as seis dezenas sorteadas, mas também há premiação para quem fizer cinco acertos (Quina) ou quatro acertos (Quadra).
As apostas podem ser realizadas nas lotéricas credenciadas pela Caixa ou pelos canais digitais oficiais das Loterias Caixa. Cada concurso tem um horário limite para registro das apostas, definido pela Caixa.