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Mega-Sena acumula e prêmio principal chega a R$ 150 milhões

Concurso 3069 foi realizado neste domingo (11), em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 12:39

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou após o sorteio do concurso 3069, realizado neste domingo (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (14), é de R$ 150 milhões.

Os números sorteados foram: 05, 19, 22, 44, 47 e 57.

Faxineira descobriu prêmio milionário enquanto trabalhava e agora vai receber mais de R$ 1,2 milhão na Mega-Sena

O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O bolão foi premiado: Em maio de 2022, o bolão acertou as seis dezenas da Mega-Sena e a cota do casal foi de R$ 2.788.982,62. por Arquivo Agência Brasil
Ela descobriu a vitória no trabalho: Enquanto trabalhava como faxineira, ouviu do marido da patroa que o bolão havia sido premiado. Ao ligar para o companheiro, ele negou inicialmente o sorteio e depois minimizou o valor recebido. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ela foi à Justiça: A mulher apresentou conversas por mensagens, boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas para comprovar que existia um acordo para dividir o prêmio. por Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil
A Justiça deu ganho de causa: O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu o acordo verbal e condenou o ex-companheiro a pagar R$ 1.294.491,32, valor correspondente à metade da cota do bolão. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasi
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O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 150 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 26.095,23 cada. Outras 9.096 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 709,33.

Segundo os dados do concurso, a arrecadação total foi de R$ 98.228.184,00. O valor acumulado para o próximo concurso é de R$ 137.920.959,97.

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