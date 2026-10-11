LOTERIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal chega a R$ 150 milhões

Concurso 3069 foi realizado neste domingo (11), em São Paulo

Esther Morais

Publicado em 11 de outubro de 2026 às 12:39

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Mega-Sena acumulou após o sorteio do concurso 3069, realizado neste domingo (11), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e a estimativa de prêmio para o próximo sorteio, marcado para quarta-feira (14), é de R$ 150 milhões.

Os números sorteados foram: 05, 19, 22, 44, 47 e 57.

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Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 150 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 26.095,23 cada. Outras 9.096 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 709,33.