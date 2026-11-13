Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Mega-Sena acumula e prêmio principal chega a R$ 27 milhões; veja números sorteados

Concurso 3085 foi realizado nesta quinta-feira (12), em São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:20

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3085 da Mega-Sena, sorteado na quinta-feira (12), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 27 milhões para o próximo sorteio, marcado para domingo (15).

Os números sorteados foram: 10, 27, 29, 37, 39 e 59.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
1 de 10
Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 30 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 37.046,54 cada. Outras 2.272 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 698,81.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 36.257.334,00. O próximo sorteio terá prêmio estimado em R$ 27 milhões.

Mais recentes

Imagem - Calor de até 38°C, pancadas de chuva e risco de alagamentos: confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (13)

Calor de até 38°C, pancadas de chuva e risco de alagamentos: confira a previsão do tempo para esta sexta-feira (13)
Imagem - Motorista que desenvolveu trauma em assalto consegue indenização de R$ 100 mil na Justiça

Motorista que desenvolveu trauma em assalto consegue indenização de R$ 100 mil na Justiça
Imagem - Médico é denunciado por população após usar tomada de unidade de saúde para carregar carro elétrico

Médico é denunciado por população após usar tomada de unidade de saúde para carregar carro elétrico