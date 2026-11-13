Mega-Sena acumula e prêmio principal chega a R$ 27 milhões; veja números sorteados

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Esther Morais
Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:20
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3085 da Mega-Sena, sorteado na quinta-feira (12), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 27 milhões para o próximo sorteio, marcado para domingo (15).
Os números sorteados foram: 10, 27, 29, 37, 39 e 59.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 30 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 37.046,54 cada. Outras 2.272 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 698,81.
A arrecadação total do concurso foi de R$ 36.257.334,00. O próximo sorteio terá prêmio estimado em R$ 27 milhões.