LOTERIA

Mega-Sena acumula e prêmio principal chega a R$ 27 milhões; veja números sorteados

Concurso 3085 foi realizado nesta quinta-feira (12), em São Paulo

Esther Morais

Publicado em 13 de novembro de 2026 às 07:20

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3085 da Mega-Sena, sorteado na quinta-feira (12), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Com isso, o prêmio principal acumulou e está estimado em R$ 27 milhões para o próximo sorteio, marcado para domingo (15).

Os números sorteados foram: 10, 27, 29, 37, 39 e 59.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 30 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 37.046,54 cada. Outras 2.272 apostas fizeram a quadra, com prêmio individual de R$ 698,81.