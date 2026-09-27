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Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 52 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.063; 29 bilhetes fizeram cinco acertos e levaram R$ 73 mil cada

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13:18

Mega-Sena não teve acertador
Mega-Sena não teve vencedor Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.063 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (27), e o prêmio principal acumulou. Com isso, o valor estimado para o próximo concurso subiu para R$ 52 milhões.

As dezenas sorteadas foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48. O prêmio previsto para quem acertasse os seis números neste domingo era de R$ 45 milhões.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 29 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 73.111,35 cada. Outras 2.642 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 1.322,81.

Conheça todas as loterias da Caixa

Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Lotofácil: Uma das mais populares por ter mais chances de acerto. O jogador escolhe de 15 a 20 números entre 25 e ganha ao acertar 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas por Adobe Stock
Quina: A loteria diária que já pagou grandes prêmios pelo país. A aposta permite escolher de 5 a 15 números entre 80 dezenas por Reprodução
Lotomania: Uma loteria diferente para quem gosta de grandes combinações. Escolha 50 números e você pode ganhar acertando de 15 a 20 dezenas ou nenhum número por Shutterstock
Timemania: A loteria que mistura números e paixão pelo futebol. O jogador escolhe 10 números e um time do coração entre 80 clubes participantes por Reprodução
Dupla Sena: Uma aposta com duas chances de ganhar no mesmo concurso. O bilhete participa de dois sorteios e premia quem acerta de 3 a 6 números por Shutterstock
Federal: Uma das modalidades mais tradicionais. O apostador compra bilhetes numerados e concorre a prêmios por diferentes faixas de acerto por Divulgação
Loteca: A loteria para quem entende de futebol e gosta de palpitar. O jogador tenta prever os resultados de 14 partidas de futebol do concurso por Divulgação
Dia de Sorte: Uma loteria criada para quem acredita em números especiais. O apostador escolhe de 7 a 15 números e um mês da sorte entre as opções disponíveis por Reprodução
Super Sete: Uma loteria em que a ordem dos números não é o único desafio. O jogador marca números em sete colunas e pode ganhar acertando de 3 a 7 colunas por Reprodução
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Loteria Instantânea: A famosa raspadinha voltou com prêmios na hora. O apostador raspa o bilhete e descobre imediatamente se foi premiado por Reprodução
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Mega-Sena: A loteria mais famosa do Brasil, com milhões em jogo nos maiores sorteios. Escolha de 6 a 20 números entre 60 dezenas e concorra ao prêmio principal por Marcelo Camargo/Agência Brasil

A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita nas lotéricas ou pela internet. Os jogos podem ser registrados até as 20h, no horário de Brasília, pelo site ou aplicativo Loterias Caixa.

Para os bolões digitais, o prazo é até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. Nos canais digitais, o pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas da Caixa.

É necessário ter 18 anos ou mais para apostar. A Mega-Sena tem três sorteios por semana, realizados às terças, quintas e domingos.

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Loteria Mega-sena

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