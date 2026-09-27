FICOU PARA A PRÓXIMA

Mega-Sena acumula e prêmio sobe para R$ 52 milhões; saiba quando será o próximo sorteio

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.063; 29 bilhetes fizeram cinco acertos e levaram R$ 73 mil cada

Wendel de Novais

Publicado em 27 de setembro de 2026 às 13:18

Mega-Sena não teve vencedor Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Ninguém acertou as seis dezenas do concurso 3.063 da Mega-Sena, sorteado neste domingo (27), e o prêmio principal acumulou. Com isso, o valor estimado para o próximo concurso subiu para R$ 52 milhões.

As dezenas sorteadas foram 05, 35, 36, 41, 43 e 48. O prêmio previsto para quem acertasse os seis números neste domingo era de R$ 45 milhões.

Apesar de não haver ganhadores na faixa principal, 29 apostas acertaram cinco dezenas e vão receber R$ 73.111,35 cada. Outras 2.642 apostas fizeram quatro acertos, com prêmio individual de R$ 1.322,81.

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A aposta mínima da Mega-Sena custa R$ 6 e pode ser feita nas lotéricas ou pela internet. Os jogos podem ser registrados até as 20h, no horário de Brasília, pelo site ou aplicativo Loterias Caixa.

Para os bolões digitais, o prazo é até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo. Nos canais digitais, o pagamento pode ser feito por Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para correntistas da Caixa.