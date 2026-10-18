Mega-Sena acumula e próximo concurso pode pagar até R$ 185 milhões na próxima terça-feira (20)

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Wendel de Novais
Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12:48
A Mega-Sena acumulou mais uma vez e pode pagar até R$ 185 milhões no próximo concurso, marcado para terça-feira (20). O sorteio do concurso 3.071 foi realizado na manhã deste domingo (18), em São Paulo, mas nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas.
Os números que saíram no concurso foram: 12 – 22 – 51 – 52 – 41 – 45. Com a ausência de ganhadores na faixa principal, a expectativa agora se volta para o próximo sorteio, que terá uma premiação milionária.
Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa
Quem quiser concorrer ao prêmio pode registrar uma aposta simples por R$ 6. Os jogos são aceitos até as 20h, no horário de Brasília, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa, incluindo o site e o aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para celulares, computadores e outros dispositivos.
Para quem prefere participar de um bolão digital, a compra das cotas pode ser feita até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo. Nas apostas realizadas pela internet, o pagamento pode ser efetuado via Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para clientes da Caixa.
A participação na Mega-Sena é permitida apenas para maiores de 18 anos. Os sorteios acontecem três vezes por semana, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos.