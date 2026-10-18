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Mega-Sena acumula e próximo concurso pode pagar até R$ 185 milhões na próxima terça-feira (20)

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas do concurso 3.071

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 18 de outubro de 2026 às 12:48

Mega-Sena
Mega-Sena Crédito: Breno Esaki/Metrópoles

A Mega-Sena acumulou mais uma vez e pode pagar até R$ 185 milhões no próximo concurso, marcado para terça-feira (20). O sorteio do concurso 3.071 foi realizado na manhã deste domingo (18), em São Paulo, mas nenhuma aposta acertou as seis dezenas sorteadas.

Os números que saíram no concurso foram: 12 – 22 – 51 – 52 – 41 – 45. Com a ausência de ganhadores na faixa principal, a expectativa agora se volta para o próximo sorteio, que terá uma premiação milionária.

Dicas gerais para apostar nas loterias da Caixa

1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
2. Aposte com mais dezenas (se puder) por Arquivo Agência Brasil
3. Participe de bolões por Shutterstock
4. Evite combinações óbvias por Shutterstock
5. Seja consistente, mas defina um limite (apostar com frequência aumenta as chances ao longo do tempo, mas é fundamental ter disciplina financeira) por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
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1. Entenda o jogo antes de apostar (cada modalidade tem regras e probabilidades diferentes.) por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Quem quiser concorrer ao prêmio pode registrar uma aposta simples por R$ 6. Os jogos são aceitos até as 20h, no horário de Brasília, em qualquer casa lotérica do país ou pelos canais digitais da Caixa, incluindo o site e o aplicativo Loterias Caixa, disponíveis para celulares, computadores e outros dispositivos.

Para quem prefere participar de um bolão digital, a compra das cotas pode ser feita até as 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online ou pelo aplicativo. Nas apostas realizadas pela internet, o pagamento pode ser efetuado via Pix, cartão de crédito ou internet banking, neste último caso para clientes da Caixa.

A participação na Mega-Sena é permitida apenas para maiores de 18 anos. Os sorteios acontecem três vezes por semana, às terças-feiras, quintas-feiras e domingos.

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Tags:

Loteria Mega-sena Sorteio

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