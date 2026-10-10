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Mega-Sena acumula e vai sortear R$ 112 milhões neste domingo (11); veja até quando apostar

Concurso 3.069 será realizado em São Paulo, às 11h; apostas precisam ser registradas até a noite deste sábado (10)

  • Foto do(a) author(a) Fernanda Varela

  • Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 09:47

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quem sonha em ficar milionário tem uma nova oportunidade neste fim de semana. A Mega-Sena acumulou e vai sortear um prêmio estimado em R$ 112 milhões neste domingo (11). O concurso 3.069 será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os interessados precisam ficar atentos ao prazo. As apostas poderão ser registradas até as 22h deste sábado (10), horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou pelos canais oficiais de apostas pela internet.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

A aposta simples, que permite escolher seis números entre os 60 disponíveis, custa R$ 6. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar todas as seis dezenas sorteadas.

O valor milionário está acumulado porque ninguém conseguiu acertar os seis números no concurso anterior. Na ocasião, foram sorteadas as dezenas 07, 10, 39, 40, 43 e 57.

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Além do prêmio principal, a Mega-Sena também contempla apostas que acertam quatro ou cinco números. Os valores dessas premiações variam de acordo com a arrecadação e a quantidade de ganhadores em cada faixa.

Caso apenas uma aposta acerte as seis dezenas neste domingo, o responsável poderá receber sozinho os R$ 112 milhões estimados. Se houver mais de um vencedor, o prêmio será dividido entre as apostas ganhadoras.

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