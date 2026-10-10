LOTERIA

Mega-Sena acumula e vai sortear R$ 112 milhões neste domingo (11); veja até quando apostar

Concurso 3.069 será realizado em São Paulo, às 11h; apostas precisam ser registradas até a noite deste sábado (10)

Fernanda Varela

Publicado em 10 de outubro de 2026 às 09:47

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Quem sonha em ficar milionário tem uma nova oportunidade neste fim de semana. A Mega-Sena acumulou e vai sortear um prêmio estimado em R$ 112 milhões neste domingo (11). O concurso 3.069 será realizado às 11h, no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Os interessados precisam ficar atentos ao prazo. As apostas poderão ser registradas até as 22h deste sábado (10), horário de Brasília, nas casas lotéricas credenciadas pela Caixa Econômica Federal ou pelos canais oficiais de apostas pela internet.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

A aposta simples, que permite escolher seis números entre os 60 disponíveis, custa R$ 6. Para conquistar o prêmio principal, é necessário acertar todas as seis dezenas sorteadas.

O valor milionário está acumulado porque ninguém conseguiu acertar os seis números no concurso anterior. Na ocasião, foram sorteadas as dezenas 07, 10, 39, 40, 43 e 57.

Além do prêmio principal, a Mega-Sena também contempla apostas que acertam quatro ou cinco números. Os valores dessas premiações variam de acordo com a arrecadação e a quantidade de ganhadores em cada faixa.