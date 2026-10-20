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Mega-Sena altera calendário e terá 'Mega Semana' com sorteios todos os dias; veja datas

Ação da Caixa prevê cinco concursos consecutivos, de segunda a sexta-feira

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:28

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou uma mudança temporária no calendário da Mega-Sena. Entre os dias 26 e 30 de outubro, a modalidade terá cinco sorteios consecutivos, de segunda a sexta-feira, durante a chamada Mega Semana.

A ação corresponde aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080 e substitui, durante o período, o calendário regular da loteria, que normalmente tem sorteios às terças-feiras, quintas-feiras e aos domingos.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
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Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

Confira as datas dos sorteios

A Mega Semana será realizada entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30) de outubro. Os cinco concursos previstos são:

26 de outubro: concurso 3076.

27 de outubro: concurso 3077.

28 de outubro: concurso 3078.

29 de outubro: concurso 3079.

30 de outubro: concurso 3080.

Os sorteios estão previstos para as 21h, no horário de Brasília.

Faxineira descobriu prêmio milionário enquanto trabalhava e agora vai receber mais de R$ 1,2 milhão na Mega-Sena

O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi
O bolão foi premiado: Em maio de 2022, o bolão acertou as seis dezenas da Mega-Sena e a cota do casal foi de R$ 2.788.982,62. por Arquivo Agência Brasil
Ela descobriu a vitória no trabalho: Enquanto trabalhava como faxineira, ouviu do marido da patroa que o bolão havia sido premiado. Ao ligar para o companheiro, ele negou inicialmente o sorteio e depois minimizou o valor recebido. por Marcello Casal Jr/Agência Brasil
Ela foi à Justiça: A mulher apresentou conversas por mensagens, boletim de ocorrência e depoimentos de testemunhas para comprovar que existia um acordo para dividir o prêmio. por Marcelo Camargo/Arquivo/Agência Brasil
A Justiça deu ganho de causa: O Tribunal de Justiça de Santa Catarina reconheceu o acordo verbal e condenou o ex-companheiro a pagar R$ 1.294.491,32, valor correspondente à metade da cota do bolão. por Rafa Neddermeyer/Agência Brasi
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O casal apostava junto: A mulher afirmou que ela e o então companheiro tinham um acordo verbal para dividir qualquer prêmio obtido nas apostas da Mega-Sena. por Marcello Casal Jr/Agência Brasi

Como apostar na Mega-Sena

A Mega Semana não altera as regras da modalidade, os valores das apostas, as probabilidades de ganhar ou as faixas de premiação.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, pelo site e pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo Internet Banking da Caixa, conforme as opções disponíveis para cada canal.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. O horário-limite informado para apostas simples é 20h, enquanto os bolões digitais podem ser registrados até as 20h30.

Após o encerramento da Mega Semana, a Mega-Sena deve retomar o calendário regular de sorteios. A programação também antecede o período de vendas da Mega da Virada 2026, previsto para começar em novembro.

Tags:

Mega-sena

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