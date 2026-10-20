LOTERIA

Mega-Sena altera calendário e terá 'Mega Semana' com sorteios todos os dias; veja datas

Ação da Caixa prevê cinco concursos consecutivos, de segunda a sexta-feira

Esther Morais

Publicado em 20 de outubro de 2026 às 09:28

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

A Caixa Econômica Federal anunciou uma mudança temporária no calendário da Mega-Sena. Entre os dias 26 e 30 de outubro, a modalidade terá cinco sorteios consecutivos, de segunda a sexta-feira, durante a chamada Mega Semana.

A ação corresponde aos concursos 3076, 3077, 3078, 3079 e 3080 e substitui, durante o período, o calendário regular da loteria, que normalmente tem sorteios às terças-feiras, quintas-feiras e aos domingos.

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Confira as datas dos sorteios

A Mega Semana será realizada entre segunda-feira (26) e sexta-feira (30) de outubro. Os cinco concursos previstos são:

26 de outubro: concurso 3076.

27 de outubro: concurso 3077.

28 de outubro: concurso 3078.

29 de outubro: concurso 3079.

30 de outubro: concurso 3080.

Os sorteios estão previstos para as 21h, no horário de Brasília.

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Como apostar na Mega-Sena

A Mega Semana não altera as regras da modalidade, os valores das apostas, as probabilidades de ganhar ou as faixas de premiação.

As apostas podem ser feitas nas casas lotéricas de todo o país, pelo site e pelo aplicativo Loterias Caixa ou pelo Internet Banking da Caixa, conforme as opções disponíveis para cada canal.

A aposta simples, com seis números, custa R$ 6. O horário-limite informado para apostas simples é 20h, enquanto os bolões digitais podem ser registrados até as 20h30.