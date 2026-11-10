PRÊMIO

Mega-Sena: bolão acerta seis dezenas e fatura mais de R$ 3 milhões

Aposta vencedora foi registrada em Iturama, em Minas Gerais

Elaine Sanoli

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 23:14

Mega-sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Uma única aposta acertou as seis dezenas do concurso nº 3084 da Mega-Sena, sorteado na noite desta terça-feira (10), no Espaço da Sorte, em São Paulo. O prêmio principal, de R$ 3.287.949,90, saiu para um bolão registrado na cidade de Iturama, em Minas Gerais.

A aposta vencedora foi realizada na Lotérica Praça da Sorte, com sete números marcados e 15 cotas. Como se trata de um bolão, o prêmio será dividido entre os participantes.

Além do prêmio principal, 29 apostas acertaram cinco dezenas e receberão R$ 28.344,40 cada. Outras 2.264 apostas fizeram quatro acertos e garantiram R$ 518,66 cada.

Os números sorteados foram: 06 - 14 - 22 - 30 - 31 - 37.