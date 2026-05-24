SORTE GRANDE

Mega-Sena de 30 anos: duas apostas são premiadas e dividem mais de R$ 336 milhões

Concurso especial de 30 anos não acumulou e dividiu valor histórico

Elaine Sanoli

Publicado em 24 de maio de 2026 às 11:42

Mega-Sena Crédito: Rafa Neddermeyer/Agência Brasil

Duas apostas acertaram as seis dezenas do concurso 3.010 da Mega-Sena, realizado na manhã deste domingo (24), em São Paulo, e vão dividir o prêmio principal de R$ 336.340.053,67. O sorteio especial fez parte da edição especial de 30 anos da loteria e não acumulava.

As dezenas sorteadas foram 03, 30, 33, 35, 45 e 47.

As duas apostas vencedoras foram registradas em cidades diferentes. Uma delas saiu em Fortaleza (CE), na Loteria Aldeota, e foi um bolão com 100 cotas. A outra foi registrada no Rio de Janeiro (RJ), na Patrícius Loteria, em um jogo simples. Ambas acertaram as seis dezenas e ficaram com o prêmio principal, que será dividido entre os ganhadores.

Cada uma das apostas vai receber R$ 168.170.026,83. Na quina, com cinco acertos, 590 apostas foram premiadas com R$ 13.890,02 cada. Na quadra, 37.565 apostas receberam R$ 311,65.

Próximo sorteio

O próximo concurso da Mega-Sena está previsto para as 21h do dia 26 de maio. As apostas podem ser registradas até as 20h do mesmo dia pelo aplicativo Loterias Caixa, pelo portal oficial ou em qualquer casa lotérica do país.

A Mega-Sena mantém três sorteios semanais, sempre às terças, quintas e sábados.

A aposta mínima custa R$ 6 e também pode ser feita pela internet até o horário limite. Os bolões digitais ficam disponíveis até 20h30, exclusivamente pelo portal Loterias Online e pelo aplicativo.