SORTE GRANDE!

Mega-Sena de mais de R$ 27 milhões faz três sortudos na Bahia; veja resultado

Bilhetes tiveram cinco acertos entre os seis números sorteados

Elaine Sanoli

Publicado em 15 de novembro de 2026 às 15:29

Mega-Sena Crédito: Breno Esaki/Metrópoles

Três apostas realizadas na Bahia acertaram cinco dos seis números sorteados na Mega-Sena e faturaram prêmios no concurso deste domingo (15), da Caixa Econômica Federal. O prêmio principal estava estimado em R$ 27 milhões, mas ninguém acertou as seis dezenas.

As apostas vencedoras foram registradas em dois municípios baianos. Em Senhor do Bonfim, no centro-norte do estado, uma aposta simples realizada pelos canais eletrônicos da Caixa faturou R$ 32.785,73.

O mesmo valor foi conquistado por duas apostas registradas em Salvador, na lotérica Acerte Loterias e pelos canais eletrônicos da Caixa. No total, os baianos faturaram R$ 98.357,19.

Em todo o país, 44 apostas acertaram a quina e receberam prêmios a partir de R$ 33.785,73. Outras 2.538 apostas acertaram quatro dezenas e faturaram R$ 811,98 cada.

Os números sorteados foram: 03-20-35-38-43-46.

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago.